США понесли максимальные потери со Второй мировой войны – британский генерал
Размещение США своих сил на ближневосточных базах аукнулось им беспрецедентными потерями.
Об этом в эфире видеоблога вашингтонского Центра международных и стратегических исследований заявил экс-начальник британского генштаба генерал Ник Картер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю, ВВС США извлекли немало уроков из опыта размещения своих сил и средств на наземных объектах — в аэропортах и на аэродромах, скажем, в Саудовской Аравии или, если уж на то пошло, в Иордании», – сказал Картер.
При этом ведущий заметил, что «количество и стоимость американских самолетов, уничтоженных или серьезно поврежденных, просто поражают воображение».
«Безусловно. А если добавить к этому радары ПВО, центры обработки данных и беспилотники MQ-9 Reaper… Думаю, не ошибусь, сказав — и это открытая информация, — что по суммарной стоимости потери превышают показатели любого конфликта с 1945 года. Это действительно поразительно», – признал генерал.
По его словам, необходимо в срочном порядке искать более дешевые способы противодействия баллистическим ракетам, чем использование систем вроде Patriot или THAAD.
«Нужно понимать, что мы видим лишь начало ракетной эры. Я имею в виду многочисленные разговоры о китайском гиперзвуковом оружии и сопутствующих технологиях. Это станет для нас гораздо более сложной проблемой, поскольку наша концепция сдерживания будет полностью подорвана, если мы не сможем защититься от подобных атак», – тревожится Картер.
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