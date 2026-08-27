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Размещение США своих сил на ближневосточных базах аукнулось им беспрецедентными потерями.

Об этом в эфире видеоблога вашингтонского Центра международных и стратегических исследований заявил экс-начальник британского генштаба генерал Ник Картер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, ВВС США извлекли немало уроков из опыта размещения своих сил и средств на наземных объектах — в аэропортах и ​​на аэродромах, скажем, в Саудовской Аравии или, если уж на то пошло, в Иордании», – сказал Картер.

При этом ведущий заметил, что «количество и стоимость американских самолетов, уничтоженных или серьезно поврежденных, просто поражают воображение».

«Безусловно. А если добавить к этому радары ПВО, центры обработки данных и беспилотники MQ-9 Reaper… Думаю, не ошибусь, сказав — и это открытая информация, — что по суммарной стоимости потери превышают показатели любого конфликта с 1945 года. Это действительно поразительно», – признал генерал.

По его словам, необходимо в срочном порядке искать более дешевые способы противодействия баллистическим ракетам, чем использование систем вроде Patriot или THAAD.