Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Практически сутки Киев подвергается ударам со стороны российской армии.

Как указывает украинский официоз, увеличивается число российских дронов с реактивным двигателем (наряду с баллистикой они являются проблемой для украинской ПВО). Только за вчерашний день из 140 запущенных по Украине БПЛА около 100 были реактивными.

«С начала суток Киев уже пережил 13 воздушных тревог — это наибольшее количество за всю войну. Для сравнения, предыдущий рекорд — 12 тревог за сутки — был установлен 1 марта 2022 года», – пишет украинский националист Назар Приходько.

«Вторые сутки тревоги в столице. Россия перешла в режим непрерывного террора и психологического давления на Киев, в частности. Что ж… учимся жить, как Харьков, Запорожье, Краматорск… Очевидно, пилотам российских беспилотников доставили большое количество «Шахедов»… Если хотите, это месть за Wildberries, Ozon, дефицит топлива и, возможно, за Донецк», – признаёт тележурналистка обслуживающего Зе-режим канала «1+1» Юлия Кириенко.

Стало известно о поражении в Борисполе ряда крупных логистических узлов интернет-магазина «Розетка», группы Fozzy, которой принадлежит сеть супермаркетов «Сильпо» и «Фора».

Кроме того, попадания зафиксированы по логистическим хабам Raben Group и Berger Cargo, которые обеспечивают функционал системы украинских закупок.

Сегодня утром атака продолжилась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Белогородке Святопертровского района Киевщины местные власти отчитались о поражении складов «Новой почты», пресс-служба которой сообщила об уничтожении сортировочного депо.

Кроме того, четыре КАБа прилетело по сортировочному депо «Новой почты» в Сумах.

В столице зафиксирован ряд пожаров, обломки беспилотников разбросаны по всему городу.

Кроме того, в Киеве из-за непрекращающейся воздушной тревоги перестала работать наземная часть метро, из-за чего мегаполис погрузился в транспортный коллапс.

По информации Минобороны РФ, в Киевской области уничтожен складской комплекс «Стеллар Джет», где находились ракеты «Фламинго» и топливо к ним.

Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил: