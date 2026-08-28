Такого ещё не было: Атака на Киев непрерывно идёт вторые сутки
Практически сутки Киев подвергается ударам со стороны российской армии.
Как указывает украинский официоз, увеличивается число российских дронов с реактивным двигателем (наряду с баллистикой они являются проблемой для украинской ПВО). Только за вчерашний день из 140 запущенных по Украине БПЛА около 100 были реактивными.
«С начала суток Киев уже пережил 13 воздушных тревог — это наибольшее количество за всю войну. Для сравнения, предыдущий рекорд — 12 тревог за сутки — был установлен 1 марта 2022 года», – пишет украинский националист Назар Приходько.
«Вторые сутки тревоги в столице. Россия перешла в режим непрерывного террора и психологического давления на Киев, в частности. Что ж… учимся жить, как Харьков, Запорожье, Краматорск… Очевидно, пилотам российских беспилотников доставили большое количество «Шахедов»… Если хотите, это месть за Wildberries, Ozon, дефицит топлива и, возможно, за Донецк», – признаёт тележурналистка обслуживающего Зе-режим канала «1+1» Юлия Кириенко.
Стало известно о поражении в Борисполе ряда крупных логистических узлов интернет-магазина «Розетка», группы Fozzy, которой принадлежит сеть супермаркетов «Сильпо» и «Фора».
Кроме того, попадания зафиксированы по логистическим хабам Raben Group и Berger Cargo, которые обеспечивают функционал системы украинских закупок.
Сегодня утром атака продолжилась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В Белогородке Святопертровского района Киевщины местные власти отчитались о поражении складов «Новой почты», пресс-служба которой сообщила об уничтожении сортировочного депо.
Кроме того, четыре КАБа прилетело по сортировочному депо «Новой почты» в Сумах.
В столице зафиксирован ряд пожаров, обломки беспилотников разбросаны по всему городу.
Кроме того, в Киеве из-за непрекращающейся воздушной тревоги перестала работать наземная часть метро, из-за чего мегаполис погрузился в транспортный коллапс.
По информации Минобороны РФ, в Киевской области уничтожен складской комплекс «Стеллар Джет», где находились ракеты «Фламинго» и топливо к ним.
Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил:
«Игры в «братство» и «невинный украинский народ, ставший жертвой киевского режима» глубоко порочны. Мы тридцать лет подпитывали хуторянскую самость, кормили ее и поили, снабжали дешевым газом, закрывали глаза на дискриминацию русских в надежде, что украинское общество это оценит. Своим уважением и мягкостью внушали Украине субъектность. В итоге вырастили монстра с фигой в кармане.
Всю эту публику, решившую воевать с Россией, это больное общество, массово набивающее татуировки с «русскими кораблями» и «русорезами», необходимо деморализовать до такой степени, чтобы оно с поднятыми вверх лапками вышло навстречу русским войскам. Осознав попутно глубину ошибки разрыва с Россией.
Тридцать лет мы с ними цацкаемся. Хватит уже. Подход должен быть одновременно и жесткий, и простой: одна мысль о войне с Россией должна вызывать ужас. Иначе вечно будем ходить по кругу, как цирковые пони», – указал Толстой.
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