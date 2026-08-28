Такого ещё не было: Атака на Киев непрерывно идёт вторые сутки

Игорь Шкапа.  
28.08.2026 11:18
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Киев, Россия, Спецоперация, Украина


Практически сутки Киев подвергается ударам со стороны российской армии.

Как указывает украинский официоз, увеличивается число российских дронов с реактивным двигателем (наряду с баллистикой они являются проблемой для украинской ПВО). Только за вчерашний день из 140 запущенных по Украине БПЛА около 100 были реактивными.

Практически сутки Киев подвергается ударам со стороны российской армии. Как указывает украинский официоз, увеличивается...

«С начала суток Киев уже пережил 13 воздушных тревог — это наибольшее количество за всю войну. Для сравнения, предыдущий рекорд — 12 тревог за сутки — был установлен 1 марта 2022 года», – пишет украинский националист Назар Приходько.

«Вторые сутки тревоги в столице. Россия перешла в режим непрерывного террора и психологического давления на Киев, в частности. Что ж… учимся жить, как Харьков, Запорожье, Краматорск… Очевидно, пилотам российских беспилотников доставили большое количество «Шахедов»… Если хотите, это месть за Wildberries, Ozon, дефицит топлива и, возможно, за Донецк», – признаёт тележурналистка обслуживающего Зе-режим канала «1+1» Юлия Кириенко.

Стало известно о поражении в Борисполе ряда крупных логистических узлов интернет-магазина «Розетка», группы Fozzy, которой принадлежит сеть супермаркетов «Сильпо» и «Фора».

Кроме того, попадания зафиксированы по логистическим хабам Raben Group и Berger Cargo, которые обеспечивают функционал системы украинских закупок.

Сегодня утром атака продолжилась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Белогородке Святопертровского района Киевщины местные власти отчитались о поражении складов «Новой почты», пресс-служба которой сообщила об уничтожении сортировочного депо.

Кроме того, четыре КАБа прилетело по сортировочному депо «Новой почты» в Сумах.

В столице зафиксирован ряд пожаров, обломки беспилотников разбросаны по всему городу.

Кроме того, в Киеве из-за непрекращающейся воздушной тревоги перестала работать наземная часть метро, из-за чего мегаполис погрузился в транспортный коллапс.

По информации Минобороны РФ, в Киевской области уничтожен складской комплекс «Стеллар Джет», где находились ракеты «Фламинго» и топливо к ним.

Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил:

«Игры в «братство» и «невинный украинский народ, ставший жертвой киевского режима» глубоко порочны. Мы тридцать лет подпитывали хуторянскую самость, кормили ее и поили, снабжали дешевым газом, закрывали глаза на дискриминацию русских в надежде, что украинское общество это оценит. Своим уважением и мягкостью внушали Украине субъектность. В итоге вырастили монстра с фигой в кармане.

Всю эту публику, решившую воевать с Россией, это больное общество, массово набивающее татуировки с «русскими кораблями» и «русорезами», необходимо деморализовать до такой степени, чтобы оно с поднятыми вверх лапками вышло навстречу русским войскам. Осознав попутно глубину ошибки разрыва с Россией.

Тридцать лет мы с ними цацкаемся. Хватит уже. Подход должен быть одновременно и жесткий, и простой: одна мысль о войне с Россией должна вызывать ужас. Иначе вечно будем ходить по кругу, как цирковые пони», – указал Толстой.

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