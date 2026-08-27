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Объявление Пашиняна о скорой подаче заявки на вступление Армении в ЕС – это попытка потянуть время без особых надежд на скорейшее решение вопроса.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что Армения пытается пока что выиграть время. Заявка в Евросоюз может быть подана. Вряд ли Армения получит даже в ближайшей перспективе реальную перспективу членства. Хотя, ЕС может подтянуть Армению, предоставив статус кандидата. Турция 30 лет кандидат. У ЕС просто проблема с Арменией в том, что нет общих границ – очень далеко, очень сложно поддержать эту страну», – сказал Бортник.