То есть – никогда: «Членство в ЕС для Армении – только после коллапса РФ и вступления Украины с Молдовой»
Объявление Пашиняна о скорой подаче заявки на вступление Армении в ЕС – это попытка потянуть время без особых надежд на скорейшее решение вопроса.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, что Армения пытается пока что выиграть время. Заявка в Евросоюз может быть подана. Вряд ли Армения получит даже в ближайшей перспективе реальную перспективу членства.
Хотя, ЕС может подтянуть Армению, предоставив статус кандидата. Турция 30 лет кандидат. У ЕС просто проблема с Арменией в том, что нет общих границ – очень далеко, очень сложно поддержать эту страну», – сказал Бортник.
«Перспективы членства Армении в ЕС, сейчас незначительны. Они возможны только после геополитического коллапса Москвы. И то будут сложности с Турцией, и Азербайджаном.
И, конечно, только после членства Украины и Молдовы, не раньше. А мы видим, что даже с членством Украины и Молдовы есть большие проблемы», – констатировал укро-политолог.
English version :: Читать на английском То есть – никогда: «Членство в ЕС для Армении – только после коллапса РФ и вступления Украины с Молдовой»