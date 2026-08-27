То есть – никогда: «Членство в ЕС для Армении – только после коллапса РФ и вступления Украины с Молдовой»

Вадим Москаленко.  
27.08.2026 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 290
 
Армения, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Скандал


Объявление Пашиняна о скорой подаче заявки на вступление Армении в ЕС – это попытка потянуть время без особых надежд на скорейшее решение вопроса.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявление Пашиняна о скорой подаче заявки на вступление Армении в ЕС – это попытка...

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«Мне кажется, что Армения пытается пока что выиграть время. Заявка в Евросоюз может быть подана. Вряд ли Армения получит даже в ближайшей перспективе реальную перспективу членства.

Хотя, ЕС может подтянуть Армению, предоставив статус кандидата. Турция 30 лет кандидат. У ЕС просто проблема с Арменией в том, что нет общих границ – очень далеко, очень сложно поддержать эту страну», – сказал Бортник.

«Перспективы членства Армении в ЕС, сейчас незначительны. Они возможны только после геополитического коллапса Москвы. И то будут сложности с Турцией, и Азербайджаном.

И, конечно, только после членства Украины и Молдовы, не раньше. А мы видим, что даже с членством Украины и Молдовы есть большие проблемы», – констатировал укро-политолог.

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English version :: Читать на английском То есть – никогда: «Членство в ЕС для Армении – только после коллапса РФ и вступления Украины с Молдовой»

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