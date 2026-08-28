У России достаточно средств для того, чтобы продолжать воевать на Украине еще несколько лет, поэтому Украине нужно как можно скорее искать пути к прекращению боевых действий – и понимать, что она не сможет вернуть потерянные территории.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация очень сложная. Потому что не хотят идти на компромиссы, а давления на Россию, к сожалению, очень мало для того, чтобы принудить их к капитуляции. И еще один момент… Ну… Капитуляция, я не говорю там сдача Москвы, я говорю, что просто признать, что они не выиграли в войне и не победили. Но есть один немаловажный момент, чтобы не было иллюзий, – у России есть средства на два года войны, у России есть такие деньги… А то, что фигурируют такие годы, они даже фигурируют на платформах, где бизнесмены вкладывают деньги, и на этих платформах есть 15% вероятности завершения в этом году, а максимум 90% – до конца 2028 года», – рассказал он.

«Вы же имейте в виду, что мирный процесс займет очень долго, полгода, минимум, а то и больше. Поэтому реалистично на сегодняшний день можно говорить о ceasefire, прекращении огня, или на море, или для нашего варианта было бы лучше полностью, вот это наша позиция должна быть. У меня нет иллюзии, пока есть Путин, пока есть эта верхушка в России и такие подданные у царя, к сожалению, они будут давить и дальше. Поэтому, в принципе, мы должны не ждать этих двух лет, мы должны ставить задачу максимально найти возможности вытеснить войну с нашей территории, понимая, что мы не деоккупируем сразу все наши земли, что это займет еще больше времени», – заявил Чалый.

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