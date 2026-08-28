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Иранские ракетные и дроновые удары серьёзно повредили здания и оборудование американских разведслужб в регионе. По словам источников, такой масштаб разрушений ЦРУ и другим спецслужбам США не приходилось устранять за всю историю — стоимость ремонта составляет многие миллиарды долларов. С 1947 года ЦРУ не сталкивалось с регулярными воздушными атаками на свои объекты.

В марте иранские дроны ударили по станции ЦРУ в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия). Также пострадал объект американской разведки в провинции Сулеймания (восточный Ирак). Удары затронули и другое оборудование — в том числе радары, которые используют и военные, и разведслужбы.

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За время конфликта Иран провёл:

более 2 000 ракетных и дроновых воздушных ударов;

атаки на минимум 20 правительственных объектов США в восьми странах региона;

повредил или уничтожил более 42 военных самолётов США (по состоянию на май).

Конгресс вынужден искать средства на восстановление объектов. Официальные лица решают, как перераспределить персонал и ресурсы разведки в условиях возросшей угрозы. Эксперты и бывшие чиновники отмечают, что ведомства — Минобороны, разведсообщество и Госдеп — оказались плохо подготовлены к защите объектов от ударов. Многие американские эксперты считают, что восстанавливать разрушенные объекты не имеет смысла — их следует закрыть и забыть.

По мнению Сета Джонса (президента отдела обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований), США не продумали защиту баз и не адаптировались к новой угрозе — из‑за этого понесли серьёзные потери.

Администрация Трампа просила частные спутниковые компании (в т.ч. Planet Labs) не публиковать снимки американских баз в регионе — поэтому точный масштаб разрушений сложно оценить.

При этом Иран получал спутниковые снимки от России и Китая, а также радиоэлектронную разведку от России — это помогало прицельно атаковать силы США.

Кто сказал, что в эту игру нельзя играть вдвоём?