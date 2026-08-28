Удары ВСУ по энергетике. Казалось бы, при чём тут Чубайс?
Российские СМИ продолжают обсуждать подробности недавнего совещания, где замминистра энергетики Евгений Грабчак объявил заводчанам: если для замены разбитого ВСУ оборудования Китай окажется дешевле — будем брать Китай.
Получается: закон и программа импортозамещения — молодому технократу побоку. А ведь именно замминистра Грабчак обязан был обеспечить, чтобы российские заводы заранее получили заказы и подготовили оперативный резерв оборудования. Но заказы не размещены. Резервные мощности для новых территорий, Крыма и регионов, страдающих от ударов ВСУ, не созданы. Итог: мы получаем китайские трансформаторы вместо развития собственных инженерных и научных школ.
Хотя в России еще с 2021 года существует приказ Минпромторга, который диктует план импортозамещения в энергомашпроме. Это не просто «бумажка для галочки». Это вопрос экономической и энергетической безопасности.
Минпромторг готов субсидировать и поддерживать своих. У этого процесса есть чёткий алгоритм — бюджетное планирование, согласования. Это не делается по щелчку пальцев.
Грабчак объясняет выбор в пользу Китая «сиюминутной выгодой». Но специалисты (и здравый смысл) утверждают, что сроки производства китайского и российского оборудования практически совпадают.
В чём подвох? Только лишь в отсутствии стратегического планирования?
История имеет свойство повторяться, если ее не учат. В поступках Грабчака неприятнейшим образом просматриваются замашки недоброй памяти сбежавшего в Израиль «реформатора» Анатолия Чубайса.
«Реформы» Чубайса по приватизации и дроблению единой энергетической системы страны приводят к катастрофическим результатам. Ввод в строй мощностей падает на порядок: всего 1 ГВт мощностей в 90-е по сравнению с 10-12 ГВт в 80-е. Итог: отрасль погрязла в долгах, нет топлива, в стране системные блэкауты.
2017 год: Чубайс оправдывает поставки турбин Siemens в Крым «уродствами экономики СССР» (наглая рыжая ложь) и отсутствием аналогов. При этом он игнорирует ресурсы Ростеха и ОДК (единственной в РФ компании полного цикла, выпускающей турбины ГТД-110М), продвигая западные Siemens, GE и Alstom.
2022 год: с началом СВО «младодемократ» ельцинского разлива «встаёт на лыжи» и скрывается в Израиле.
И вот опять та же схема: сначала пренебрегаем своим производством, потом под соусом «нет времени/альтернативы» закупаем импорт. Только вместо западных турбин теперь китайские трансформаторы.
Единственный вопрос к министру Сергею Цивилеву: знает ли он о том, что творит его заместитель? Это ведь не просто история про «плохого чиновника и дешевый Китай». Это демонстрация системной болезни, когда новое поколение управленцев, не учась на ошибках, воспроизводит губительные подходы 90-х, приведшие к деиндустриализации.
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