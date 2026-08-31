Дональд Трамп решил использовать тему передачи или не передачи Украине ракет для «Пэтриот» как рычаг давления на Россию.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема «Пэтриот». Моё ощущение такое – всё-таки, опыт есть. Американцы торгуются с русскими – можем дать, можем не дать. То есть, не то, что у них там их мало.

Поэтому и такая реакция была достаточно нервная на то, что в СМИ начали писать, что американцы потратили очень много на Ближнем Востоке. Это правда. Но они в Белом доме нервно отреагировали, чтобы этот рычаг влияния на России не исчез. И в следующем году у них будет удвоенное производство», – сказал укро-дипломат.