Укро-дипломат: «У США хватает ракет «Pac-3» – но Трамп торгуется с русскими»

Тарас Стрельцов.  
31.08.2026 13:09
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп решил использовать тему передачи или не передачи Украине ракет для «Пэтриот» как рычаг давления на Россию.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп решил использовать тему передачи или не передачи Украине ракет для «Пэтриот» как...

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«Тема «Пэтриот». Моё ощущение такое – всё-таки, опыт есть. Американцы торгуются с русскими – можем дать, можем не дать. То есть, не то, что у них там их мало.

Поэтому и такая реакция была достаточно нервная на то, что в СМИ начали писать, что американцы потратили очень много на Ближнем Востоке. Это правда. Но они в Белом доме нервно отреагировали, чтобы этот рычаг влияния на России не исчез. И в следующем году у них будет удвоенное производство», – сказал укро-дипломат.

«Но ведь не «Пэтриотом» единым. Есть оружие, которое нужно сейчас, и оно касается всех систем ПВО, не только «Pac-3». Русские масштабировали эти атаки, соответственно, нужно больше систем ПВО. И это не только США. Но США здесь важны», – добавил Чалый.

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