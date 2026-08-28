Укро-политолог: Ответка русских за «40 дней принуждения» может развернуть Зеленского к прекращению войны
Эксперименты диктатора Зеленского с «40 днями принуждения России к миру», закончившиеся закрытием украинских портов, это минус ещё миллиардов 10 в госбюджете.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В войне много заинтересантов, когда их критическая масса уменьшается? Действительно, есть и внешние заинтересанты, и внутренняя инфраструктура войны. Везде, в любой стране и в России, и в Украине. Но ключевой момент: за стол переговоров садятся, когда начинается напряг с ресурсами для войны. С людьми, с деньгами, с оружием. Прежде всего, с деньгами.
Украина, по-моему, впереди касса, учитывая заявление Зеленского о том, что 27 млрд не хватает на ВСУ. Так элементарный подсчёт показывает, что, допустим, мы перевыполнили по дронам, слишком много запустили. Но вся дроновая программа — 4 млрд. А куда ещё 23? В «FirePoint» или что-то другое?
Плюс эксперименты с «сорока днями», закончившиеся закрытием портов, это минус ещё миллиардов 10 недополучено в бюджете», – рассуждал укро-эксперт.
«При том, что доходная часть бюджета 43 млрд, и как-то европейцы не спешат подставить плечо. Поэтому подозреваю, что что-то может действительно повернуться в сторону прекращения войны», – добавил Золотарёв.
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