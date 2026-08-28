Атаки на Одессу не прекращаются. Как участились именно дроновые, так и включилась ПВО. А то ведь, перефразируя Цицерона, «когда говорят ракеты, музы молчат». И, как результат очередного семичасового(!) воздушного боя над городом, укро-пропаганда демонстрирует всему миру раскуроченные жилые дома и колледжи…

Что касается последней атаки, то все разрушения — это район порта и соседствующие с ним объекты, которые нещадно выносят ПВОшники. И получается два в одном — можно одновременно «волать» и о «голоде во всем мире» в результате блокады портов Большой Одессы, и о «несчастных мирных людях».

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Ну, люди-то действительно несчастные. Что и позволяет драпировать их горем то, что пропаганде не выгодно.

А тут странная наметилась тенденция…

О падении сбитого дрона на стадион «Черноморец», из которого кастрюли сделали священное капище, мы подробно писали.

Однако вскоре после этого подобная участь постигла и другой одесский стадион — «Люстдорф», который, как и в случае с «Черноморцем», должен был принять через день очередной этап Кубка Украины по футболу (вникать в конспирологию по сознательному срыву РФ матчей сортирного масштаба, извините, не собираюсь). Но об этой атаке нацистские СМИ практически не говорили, разве что в рамках сводки от пожарных.

Но тут — внимание — 27 августа происходит воздушная схватка уже над третьим действующим стадионом — «Динамо», и на четвертом, правда, разрушенном «незалежностью» еще в 90-е — СКА. Однако об этом «помойки» и подавно не пишут ни слова, несмотря на специфические звуки разрывающегося железа, дым и колонны пожарных машин.

Вопрос — почему?..

Первое, что объединяет эти объекта, помимо спорта, — все они соседствуют с портом, где стараниями местных зенитчиков выносится все подряд.

Второе — жители соседствующих со стадионами домов годами жалуются (друг другу) на периодически палящую с них ПВО. Чем, собственно, и можно объяснить молчание пропаганды (как она молчит о ПВО на территориях монастырей, кладбищ, заброшенных заводов и научных институтов).

Что же касается мобильных групп ПВО, которым одесситы шепчут в след «убийцы», то летом я неоднократно наблюдал, как на пляжах люди, в основном пожилые, по инерции верящие, что их не тронут, накидывались на сидящих в зенитных пикапах ВСУшников с проклятиями: «Последнее, что осталось у одесситов — это море! Почему вы пришли убивать нас? Пошли отсюда на … !» и подобное.

Что интересно, вояки в таких случаях не достают ружбайки и не стреляют всех подряд, не вызывают СБУ, а просто тихо уматывают. Что говорит об одном — таких случае сотни, и не расстреливать же всю Одессу. Хотя…

Другое дело — стадионы. Там, когда нет шабашей, безлюдно. Тем более что в самом порту, поговаривают, это ПВО уже и приткнуть некуда по причине отсутствия фундамента под ногами.

А то, что срываются всякие там матчи и рагульские концерты — плевать. Организаторов пира во время чумы в формате Украины я и за людей не считаю. Но то, что 1 сентября на стадионы традиционно сгонят школьников, говорит об одном — ну просто очень нужна провокация, вот прямо сейчас. И сотворить ее на детях — самое оно. Ибо нелюди.