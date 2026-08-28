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Контингент стран «коалиции желающих» на территории Украины вне боевых действий будет эффективен только в случае временного перемирия, на что никогда не даст согласия Россия.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия говорит – для чего нам соглашаться на завершение войны, если после этого в Украину будут введены западные войска, против чего мы категорически выступали. И что мы категорически называем причиной этой войны – развитие сотрудничества с НАТО, например. Конечно, это российский подход, и у России нет права вето решать судьбу Украины, как минимум, пока в этой войне никто не победил. Но к «коалиции желающих» Россия категорически резко относится. «Коалиция желающих» сама по себе — это просто группа стран с одинаковым подходом в отношении Украины, которые пытаются в военном плане закрепить Украину как часть Запада. Но не стоит сильно прельщаться их действиями, поскольку сама «коалиция желающих» не готова отправить своих миротворцев прямо сейчас, поскольку боится российских ударов и, давайте прямо называть, не хочет прямого участия в войне», – сказал Бортник.