В головы европейских элит должен вернуться мистический страх перед Россией – Суслов

Максим Столяров.  
28.08.2026 19:37
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Работающие в интересах ВСУ западные предприятия должны взрываться и гореть.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Работающие в интересах ВСУ западные предприятия должны взрываться и гореть. Об этом в эфире...

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«Вторжение в Европу, в классическом смысле, у нас не стоит на повестке дня. Это не нужно. А что нужно – это возвращение страха в мозги европейских псевдоэлит, которые этот страх потеряли.

Мы уже не только планируем, но и осуществляем определённые ответные действия, не связанные с классическим вторжением наземных войск. Есть другие средства.

Есть ракеты, кибероперации, гибридные операции. Важно, чтобы они испытывали материальный ущерб, а не только психологическую тревогу», – сказал Суслов.

«Важно, чтобы у них взрывалось и горело. Для этого не обязательно даже ракеты запускать, можно действовать более гибко и скрытно, уменьшая риски прямого военного столкновения.

Это необходимо, потому что они ведут против нас агрессивную войну, думая, что они находятся в безопасности. Необходимо через возвращение страха уменьшать масштаб их агрессивной вовлечённости против России.

Потому что они позволяют себе в отношении России то, что было абсолютно немыслимым ещё в период Холодной войны», – добавил он.

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English version :: Читать на английском В головы европейских элит должен вернуться мистический страх перед Россией – Суслов

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