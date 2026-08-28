Работающие в интересах ВСУ западные предприятия должны взрываться и гореть.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторжение в Европу, в классическом смысле, у нас не стоит на повестке дня. Это не нужно. А что нужно – это возвращение страха в мозги европейских псевдоэлит, которые этот страх потеряли.

Мы уже не только планируем, но и осуществляем определённые ответные действия, не связанные с классическим вторжением наземных войск. Есть другие средства.

Есть ракеты, кибероперации, гибридные операции. Важно, чтобы они испытывали материальный ущерб, а не только психологическую тревогу», – сказал Суслов.