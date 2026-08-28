В головы европейских элит должен вернуться мистический страх перед Россией – Суслов
Работающие в интересах ВСУ западные предприятия должны взрываться и гореть.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вторжение в Европу, в классическом смысле, у нас не стоит на повестке дня. Это не нужно. А что нужно – это возвращение страха в мозги европейских псевдоэлит, которые этот страх потеряли.
Мы уже не только планируем, но и осуществляем определённые ответные действия, не связанные с классическим вторжением наземных войск. Есть другие средства.
Есть ракеты, кибероперации, гибридные операции. Важно, чтобы они испытывали материальный ущерб, а не только психологическую тревогу», – сказал Суслов.
«Важно, чтобы у них взрывалось и горело. Для этого не обязательно даже ракеты запускать, можно действовать более гибко и скрытно, уменьшая риски прямого военного столкновения.
Это необходимо, потому что они ведут против нас агрессивную войну, думая, что они находятся в безопасности. Необходимо через возвращение страха уменьшать масштаб их агрессивной вовлечённости против России.
Потому что они позволяют себе в отношении России то, что было абсолютно немыслимым ещё в период Холодной войны», – добавил он.
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