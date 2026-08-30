В Киеве не сомневаются: «Трагедии с военными складами среди жилых застроек не прекратятся»

Вадим Москаленко.  
30.08.2026 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Производства и склады украинского ВПК якобы невозможно убрать из жилых застроек, но личный состав подразделений ВСУ стоит расквартировывать среди местного населения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Производства и склады украинского ВПК якобы невозможно убрать из жилых застроек, но личный состав...

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«Риски повторений ситуации огромны. Война масштабная, перенести всё производство, все склады за пределы населенных пунктов – это из категории нереального. Я не думаю, что сейчас ВПК готов полностью переместить производство в леса и подальше от населённых пунктов в безлюдные регионы. Это малореально. Поэтому должны быть готовы к тому, что такие трагедии, к сожалению, будут продолжаться.

Журналисты передавали прямо с места трагедии [в селе Мила Киевской области] о том, что по сообщениям местных жителей, в это же самое место, уже прилетали, там раздавались взрывы, прилетали снаряды ещё в 2022 году. В случае повторения обстрелов, здесь уже должна быть ответственность достаточно жёсткая, и это производство или это хранение не может находиться на месте», – негодовал укро-эксперт.

«Отдельно истории с военными тайнами, потому что это не сенсация: во многих населённых пунктах местные жители могут точно указать пальцем и сообщить, где находится какая воинская часть, где находится какое производство, что производят и т.д.

Здесь нужно усиливать и обращать внимание на места дислокации воинских подразделений в тылу. Сейчас военное положение… И, возможно, стоит расквартировать военных отдельных подразделений по частным домам жителей для того, чтобы не было скопления в одном месте», – советовал Кошель.

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English version :: Читать на английском В Киеве не сомневаются: «Трагедии с военными складами среди жилых застроек не прекратятся»

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