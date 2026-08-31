Все взрывы на складах в жилых застройках повесят на Фёдорова – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
31.08.2026 13:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Многократная детонация складов под Киевом от российского удара накануне могла сопровождаться диверсионными действиями Зе-шайки, воспользовавшейся ситуацией для заметания следов.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многократная детонация складов под Киевом от российского удара накануне могла сопровождаться диверсионными действиями Зе-шайки,...

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Ведущий спросил – «не диверсия ли это?».

«Попробуем разобрать вашу версию. Сразу же вопрос: а что было с предыдущими виновниками взрыва? Я не помню, чтобы какие-то ключевые люди были наказаны.  Идёт следствие. Хорошо. Как вы думаете, что в политическом смысле взорвалось? «Мишка, Мишка, где твоя улыбка» – на Фёдорова будут вешать. Это Министерство обороны.

Третье, судя по опубликованной номенклатуре, что там взорвалось, хранить это всё в одном месте уже само по себе тянет как минимум на халатность, а то и на нечто большее. Значит, это было разрешено сверху. Причём это разрешение должно быть зафиксировано документально, за что никто в здравом уме и трезвой памяти на себя ответственность брать не будет.

Момент третий. Я на 100% не исключаю, что там тоже были определённые виды продукции, за которые заплатили, но которые нельзя применить на фронте. Так почему бы им не быть уничтоженными?» – рассуждал Бизяев.

«А дрон там был или нет? Дрон — это уже второй вопрос. Взрыв видели все. А что там было ночью? Поди разберись. А кто знает, тот молчать будет. Как и в первом случае [в Вишнёвом]», – добавил укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском Все взрывы на складах в жилых застройках повесят на Фёдорова – укро-политолог

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