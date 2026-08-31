Многократная детонация складов под Киевом от российского удара накануне могла сопровождаться диверсионными действиями Зе-шайки, воспользовавшейся ситуацией для заметания следов.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил – «не диверсия ли это?».

«Попробуем разобрать вашу версию. Сразу же вопрос: а что было с предыдущими виновниками взрыва? Я не помню, чтобы какие-то ключевые люди были наказаны. Идёт следствие. Хорошо. Как вы думаете, что в политическом смысле взорвалось? «Мишка, Мишка, где твоя улыбка» – на Фёдорова будут вешать. Это Министерство обороны.

Третье, судя по опубликованной номенклатуре, что там взорвалось, хранить это всё в одном месте уже само по себе тянет как минимум на халатность, а то и на нечто большее. Значит, это было разрешено сверху. Причём это разрешение должно быть зафиксировано документально, за что никто в здравом уме и трезвой памяти на себя ответственность брать не будет.

Момент третий. Я на 100% не исключаю, что там тоже были определённые виды продукции, за которые заплатили, но которые нельзя применить на фронте. Так почему бы им не быть уничтоженными?» – рассуждал Бизяев.