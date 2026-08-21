«Выдавим власть в Кремле!». Азербайджан собрал форум крипто-сепаратистов – противников СВО из нацреспублик России

Елена Острякова.  
21.08.2026 13:22
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Политика, Россия, Сепаратизм


Азербайджан открыто предоставляет свою территорию для проведения откровенно антироссийских мероприятий.

Об этом не находящийся пока в международном розыске азербайджанский историк Ризван Гусейнов рассказал в интервью «Эху Баку», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджан открыто предоставляет свою территорию для проведения откровенно антироссийских мероприятий. Об этом не находящийся...

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«Буквально несколько недель назад в Шуше прошел очень интересный форум, в котором приняли участие активисты и общественные деятели народов России. Представители чеченских, черкесских, татарских, башкирских общественных организаций. Итог был такой, что было принято общее заявление в адрес руководства России с требованием не уничтожать тюркские и мусульманские народы в бессмысленной войне в Украине», – сказал Гусейнов.

Также он упомянул визит в Баку бывшего президента-русофоба Виктора Ющенко и договоренности с Киевом про военно-техническое сотрудничество. Целью всего этого Гусейнов назвал смену власти в России.

«Не будет нормализации, как прежде. Баку будет выдавливать нынешнюю кремлевскую власть. Дело не в России,  в том, что власть там захватили люди или некомпетентные, или их назначили, чтобы разрушить Россию», – сказал Гусейнов.

На этой неделе официальный Баку объявил в международный розыск трех российских политологов, рассуждавших о гипотетическом смещении антироссийского режима Ильхама Алиева. МИД РФ заявил, что позиция российских граждан не отражает официальную линию Москвы.

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English version :: Читать на английском «Выдавим власть в Кремле!». Азербайджан собрал форум крипто-сепаратистов – противников СВО из нацреспублик России

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