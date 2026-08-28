Европе придется столкнуться с тяжелыми последствиями, если они не помогут Украине победить Россию.

Об этом в эфире немецкого канала ZDF заявил экс-командующий восками США в Европе, ястреб-русофоб генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если Украина не победит или если ситуация ухудшится, если США не окажут Украине поддержку, то именно европейским странам придется расплачиваться за последствия.

Это означает, что им необходимо активно включиться в дипломатический процесс. Им нужно оказывать давление на Россию. Вместо этого мы видим, как каждый день суда российского «теневого флота» продолжают курсировать по Балтийскому морю!

И в этом задействованы восемь разных стран, включая Германию, однако они не останавливают этот «теневой флот». То же самое происходит и в Черном море. Европейские страны могли бы сделать гораздо больше, чем просто сокрушаться и сетовать на то, чего не делают США», – подстрекает русофоб.