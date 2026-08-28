«За всё расплатитесь!» – ястреб Ходжес грозит ЕС последствиями, если он не атакует «теневой флот» РФ

Игорь Шкапа.  
28.08.2026 16:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Европе придется столкнуться с тяжелыми последствиями, если они не помогут Украине победить Россию.

Об этом в эфире немецкого канала ZDF заявил экс-командующий восками США в Европе, ястреб-русофоб генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе придется столкнуться с тяжелыми последствиями, если они не помогут Украине победить Россию. Об...

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«Если Украина не победит или если ситуация ухудшится, если США не окажут Украине поддержку, то именно европейским странам придется расплачиваться за последствия.

Это означает, что им необходимо активно включиться в дипломатический процесс. Им нужно оказывать давление на Россию. Вместо этого мы видим, как каждый день суда российского «теневого флота» продолжают курсировать по Балтийскому морю!

И в этом задействованы восемь разных стран, включая Германию, однако они не останавливают этот «теневой флот». То же самое происходит и в Черном море. Европейские страны могли бы сделать гораздо больше, чем просто сокрушаться и сетовать на то, чего не делают США», – подстрекает русофоб.

Он требует от европейцев не делать вид, что Россия не ведет против ЕС «операции в серой зоне».

«Тысячи россиян по-прежнему могут получить визу и свободно перемещаться по странам ЕС и Шенгенской зоны. Как вообще возможно, что россиянам продолжают выдавать визы, пока идет война или продолжаются эти атаки?!

И пока Россия сохраняет право участвовать в международных олимпийских состязаниях…

Это те шаги, которые можно было бы предпринять наряду с упомянутыми мной экономическими мерами, например, блокированием судов «теневого флота», доставляющих российские нефть и газ покупателям за пределами Европы. Всё это вещи, которые мы бы просто пресекли, если бы подошли к решению проблемы всерьез», – требует Ходжес.

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English version :: Читать на английском «За всё расплатитесь!» – ястреб Ходжес грозит ЕС последствиями, если он не атакует «теневой флот» РФ

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