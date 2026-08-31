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Нет ни военного, ни логического, ни математического объяснения тому, зачем кокаинист Зеленский постоянно поднимает уровень эскалации, прекрасно понимая, что российский ответ будет намного разрушительнее для Украины.

Об этом на канале MayiakUA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я же как-то считать научился в школе, и я чётко понимаю, сколько там логистических центров в РФ и сколько логистических центров на Украине. И соразмерность понимаю. И точно так же я считать умею прилёты. И когда соотношение 1 к 10 или 1 к 5, или даже если бы было один к одному – логика же подсказывает, что Украина сгорит быстрее, украинская логистика сгорит быстрее», – рассуждал Мосийчук.

«Зачем тогда он [Зеленский] это делает? Если исходить из логики и математики начальной школы, то мы сгорим быстрее! Тут же даже с военной точки зрения невозможно объяснить», – негодовал националист.

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