«Зачем Зеленский это делает?! Украина сгорит быстрее!» – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
31.08.2026 11:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2793
 
Война, Россия, Украина


Нет ни военного, ни логического, ни математического объяснения тому, зачем кокаинист Зеленский постоянно поднимает уровень эскалации, прекрасно понимая, что российский ответ будет намного разрушительнее для Украины.

Об этом на канале MayiakUA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет ни военного, ни логического, ни математического объяснения тому, зачем кокаинист Зеленский постоянно поднимает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я же как-то считать научился в школе, и я чётко понимаю, сколько там логистических центров в РФ и сколько логистических центров на Украине. И соразмерность понимаю. И точно так же я считать умею прилёты.

И когда соотношение 1 к 10 или 1 к 5, или даже если бы было один к одному – логика же подсказывает, что Украина сгорит быстрее, украинская логистика сгорит быстрее», – рассуждал Мосийчук.

«Зачем тогда он [Зеленский] это делает? Если исходить из логики и математики начальной школы, то мы сгорим быстрее! Тут же даже с военной точки зрения невозможно объяснить», – негодовал националист.

Читайте также: Укро-политолог: Ответка русских за «40 дней принуждения» может развернуть Зеленского к прекращению войны 

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Зачем Зеленский это делает?! Украина сгорит быстрее!» – нацист Мосийчук

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора