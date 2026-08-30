Европейские страны переносят украинские производства ВПК на свою территорию, тем самым укрывая их под купол 5-й статьи Устава НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил ведущий специалист Центра научно-аналитической информации ИВ РАН Артём Зуев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, западный ВПК не выдохнется. И помощь не перейдёт в исключительно финансовую плоскость. На Украине нет стольких производственных мощностей, которые позволяют обеспечить ведение боевых действий. Их просто нет.

С точки зрения ВСУ и западных стран, размещение дополнительных производств на территории Украины нерентабельно, нецелесообразно – ввиду того, что мы день за днём поражаем те или иные производственные мощности.

Соответственно, западные страны, европейские, в первую очередь, переносят, в том числе, и украинские производства. То есть, помимо расширения собственных мощностей, собственного ВПК, они ещё переносят на свои территории украинские компании, которые размещают производство на территории стран Европы, тем самым их покрывая куполом той самой пресловутой 5-й статьи договора Североатлантического альянса», – сказал Зуев.