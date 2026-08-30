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Несмотря на то, что вся Украина страдает из-за жесточайшего дефицита ПВО, Зеленский стянул последние установки для защиты своего бункера.

Такое мнение на своём канале высказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предоставленные Украине средства ПВО быстро расходуются. Они не мешают русским наносить огромный ущерб. Большая часть территории Украины больше не прикрыта средствами ПВО. Украина, скорее всего, не получила дополнительные ракеты PAC-3. Но, вероятно, несколько штук они придержали в самом Киеве для защиты украинского руководства», – сказал Меркурис.