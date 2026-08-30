Зеленский стянул последние ПВО для защиты своей кокаиновой тушки

Максим Столяров.  
30.08.2026 20:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на то, что вся Украина страдает из-за жесточайшего дефицита ПВО, Зеленский стянул последние установки для защиты своего бункера.

Такое мнение на своём канале высказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что вся Украина страдает из-за жесточайшего дефицита ПВО, Зеленский стянул последние...

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«Предоставленные Украине средства ПВО быстро расходуются. Они не мешают русским наносить огромный ущерб. Большая часть территории Украины больше не прикрыта средствами ПВО.

Украина, скорее всего, не получила дополнительные ракеты PAC-3. Но, вероятно, несколько штук они придержали в самом Киеве для защиты украинского руководства», – сказал Меркурис.

«Динамика боевых действий в воздухе не изменилась. Даже если Зеленский смог заполучить несколько перехватчиков PAC-3, этого далеко недостаточно для прикрытия Киева, не говоря уже о всей Украине.

Этого может хватить для прикрытия правительственного квартала, но лишь эпизодически», – добавил он.

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