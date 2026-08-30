Зеленский стянул последние ПВО для защиты своей кокаиновой тушки
Несмотря на то, что вся Украина страдает из-за жесточайшего дефицита ПВО, Зеленский стянул последние установки для защиты своего бункера.
Такое мнение на своём канале высказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Предоставленные Украине средства ПВО быстро расходуются. Они не мешают русским наносить огромный ущерб. Большая часть территории Украины больше не прикрыта средствами ПВО.
Украина, скорее всего, не получила дополнительные ракеты PAC-3. Но, вероятно, несколько штук они придержали в самом Киеве для защиты украинского руководства», – сказал Меркурис.
«Динамика боевых действий в воздухе не изменилась. Даже если Зеленский смог заполучить несколько перехватчиков PAC-3, этого далеко недостаточно для прикрытия Киева, не говоря уже о всей Украине.
Этого может хватить для прикрытия правительственного квартала, но лишь эпизодически», – добавил он.
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