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Координаты для удара по складу боеприпасов в селе Милая под Киевом, который Россия нанесла в ночь на 29 августа, РФ могли передать США в рамках игры по принуждению Зеленского к переговорам.

Об этом заявил бежавший в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто вам сказал, что в рамках каких-то договорённостей США могут чего-то не слить русским?.. Уверены ли мы, что не происходит асимметричного двойного слива со стороны США? Точно так же, как русские по Ирану играют – и Китай, и многие другие. И я далёк от идеализма, что все играют по-честному», – заявил Чаплыга.

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