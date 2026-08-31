Координаты склада под Киевом России для удара могли «слить» США, – Чаплыга
Координаты для удара по складу боеприпасов в селе Милая под Киевом, который Россия нанесла в ночь на 29 августа, РФ могли передать США в рамках игры по принуждению Зеленского к переговорам.
Об этом заявил бежавший в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто вам сказал, что в рамках каких-то договорённостей США могут чего-то не слить русским?..
Уверены ли мы, что не происходит асимметричного двойного слива со стороны США? Точно так же, как русские по Ирану играют – и Китай, и многие другие. И я далёк от идеализма, что все играют по-честному», – заявил Чаплыга.
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