Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву свидетельствует об отчаянном положении ВСУ на поле боя.

Такое мнение на своём канале высказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские не проигрывают войну на Украине. Они её выигрывают. Российская армия продолжает наступать. Поэтому есть только одна серьёзная тема для обсуждений между Нарышкиным и Рэтклиффом, ради которой Рэтклифф прилетел в Москву – это ситуация на Украине.

И тот факт, что директор ЦРУ решил, что ему нужно поехать в Москву и говорить с русскими в их столице, умолять, угрожать, шантажировать, и возможно даже подкупать, чтобы как-то заставить их остановиться.

Это самый явный признак того, насколько отчаянной стала ситуация на Украине», – сказал Меркурис.