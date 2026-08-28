Рэтклифф в Москве умолял пощадить остатки ВСУ

Максим Столяров.  
28.08.2026 19:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1442
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву свидетельствует об отчаянном положении ВСУ на поле боя.

Такое мнение на своём канале высказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву свидетельствует об отчаянном положении ВСУ на поле...

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«Русские не проигрывают войну на Украине. Они её выигрывают. Российская армия продолжает наступать. Поэтому есть только одна серьёзная тема для обсуждений между Нарышкиным и Рэтклиффом, ради которой Рэтклифф прилетел в Москву – это ситуация на Украине.

И тот факт, что директор ЦРУ решил, что ему нужно поехать в Москву и говорить с русскими в их столице, умолять, угрожать, шантажировать, и возможно даже подкупать, чтобы как-то заставить их остановиться.

Это самый явный признак того, насколько отчаянной стала ситуация на Украине», – сказал Меркурис.

«Из этого визита можно сделать два важных вывода. Во-первых, ситуация на Украине действительно становится очень тяжёлой, фактически отчаянной.

А, во-вторых, западные державы, несмотря на всю пропаганду, в глубине души понимают, что Украина находится в невыгодном положении. И сами отчаянно пытаются остановить войну, пока Украина окончательно не пала», – добавил он.

Метки:

English version :: Читать на английском Рэтклифф в Москве умолял пощадить остатки ВСУ

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