Рэтклифф в Москве умолял пощадить остатки ВСУ
Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву свидетельствует об отчаянном положении ВСУ на поле боя.
Такое мнение на своём канале высказал британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Русские не проигрывают войну на Украине. Они её выигрывают. Российская армия продолжает наступать. Поэтому есть только одна серьёзная тема для обсуждений между Нарышкиным и Рэтклиффом, ради которой Рэтклифф прилетел в Москву – это ситуация на Украине.
И тот факт, что директор ЦРУ решил, что ему нужно поехать в Москву и говорить с русскими в их столице, умолять, угрожать, шантажировать, и возможно даже подкупать, чтобы как-то заставить их остановиться.
Это самый явный признак того, насколько отчаянной стала ситуация на Украине», – сказал Меркурис.
«Из этого визита можно сделать два важных вывода. Во-первых, ситуация на Украине действительно становится очень тяжёлой, фактически отчаянной.
А, во-вторых, западные державы, несмотря на всю пропаганду, в глубине души понимают, что Украина находится в невыгодном положении. И сами отчаянно пытаются остановить войну, пока Украина окончательно не пала», – добавил он.
English version :: Читать на английском Рэтклифф в Москве умолял пощадить остатки ВСУ