Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Население Армении удалось одурманить, и теперь оно винит в сдаче Нагорного Карабаха не режим Никола Пашиняна, а Россию. Поэтому Москве не следует надеяться, что армяне на референдуме проголосуют за экономический союз с Россией или сохранение членства в ОДКБ вместо переориентации на Запад.

Об этом на телеканале-иноагенте «Дождь» заявил секретарь Совбеза Армении Ален Симонян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы знаем, что мы можем выйти, знали это давно. Знали, когда ОДКБ никак не отреагировало, когда на территорию независимой республики Армения зашли войска третьей страны. Не отреагировали не только в военном смысле, но и в политическом, и в любом смысле», – прокомментировал Симонян слова Пашиняна, который сказал, что будет доволен, если Армению исключат из ОДКБ.

«Соросёнок» врёт, ведь Арцах не был признан армянской территорией даже самим Ереваном – повода для вмешательства у ОДКБ не было. Более того, экс-министр обороны Армении рассказывал об критически важной помощи Москвы в момент конфликта.

Симонян также упомянул высказывание Владимира Путина по поводу необходимости проведения референдума в Армении насчёт движения в ЕС или сохранения членства в ЕАЭС.

«Допустим, сегодня или завтра будет какой-то референдум. Я думаю, что они очень огорчатся тем, как отреагирует население республики Армения, потому что люди, которые даже не выбирали нашу партию, они очень оскорблены позицией России во время войны 2020 года. Позицией после этих военных действий, высказываниями разных журналистов из общественных и государственных телеканалов, высказываниями белорусских властей. То есть, я не думаю, что им понравится то, что они увидят рядом с гейтами, и поэтому думаю, что лучше никак не реагировать на это заявление», – вещал пашинёнок.