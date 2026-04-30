ЕС готовит в Армении румынско-молдавский сценарий – депутат Госдумы
Предстоящие выборы в Армении будут сопровождаться зачисткой всех неугодных Западу сил, как это уже было опробовано во время избирательных кампаний в Молдове и Румынии.
Об этом на круглом столе в Москве заявила депутат Госдумы РФ Алёна Аршинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Беспрецедентное вмешательство Евросоюза в выборы суверенных стран, таких как Румыния и Молдова. Похожие инструменты могут проявиться в Армении. То, что происходило в Молдове, может произойти и в Армении.
Готовят саммит «Евросоюз и Республика Армения». То же самое видели и в Молдове, когда был саммит «Евросоюз и Республика Молдова» – лично прилетали Макрон, Шольц.
Когда после их визита высаживались различного формата европейские миссии, которые фактически зачищали политическое поле. И мы увидели зачистку политического поля и в первую кампанию в Республике Молдова по линии президентских выборов, во вторую кампанию в Республике Молдова по линии парламентских выборов», – сказала депутат.
