ЕС готовит в Армении румынско-молдавский сценарий – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
30.04.2026 11:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 181
 
Армения, Выборы, Дзен, Молдова, Политика


Предстоящие выборы в Армении будут сопровождаться зачисткой всех неугодных Западу сил, как это уже было опробовано во время избирательных кампаний в Молдове и Румынии.

Об этом на круглом столе в Москве заявила депутат Госдумы РФ Алёна Аршинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предстоящие выборы в Армении будут сопровождаться зачисткой всех неугодных Западу сил, как это уже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Беспрецедентное вмешательство Евросоюза в выборы суверенных стран, таких как Румыния и Молдова. Похожие инструменты могут проявиться в Армении. То, что происходило в Молдове, может произойти и в Армении.

Готовят саммит «Евросоюз и Республика Армения». То же самое видели и в Молдове, когда был саммит «Евросоюз и Республика Молдова» – лично прилетали Макрон, Шольц.

Когда после их визита высаживались различного формата европейские миссии, которые фактически зачищали политическое поле. И мы увидели зачистку политического поля и в первую кампанию в Республике Молдова по линии президентских выборов, во вторую кампанию в Республике Молдова по линии парламентских выборов», – сказала депутат.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском ЕС готовит в Армении румынско-молдавский сценарий – депутат Госдумы

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить