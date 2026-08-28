Русофоб Ходжес с сожалением признал: Директор ЦРУ не угрожал России, а приехал за помощью
Крайне маловероятно, что во время визита в Москву директор ЦРУ угрожал России.
Об этом в эфире немецкого канала ZDF заявил экс-командующий восками США в Европе, ястреб-русофоб генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я сомневаюсь, что со стороны США звучало предупреждение России не нападать на НАТО. Трамп так не разговаривает. Могу предположить, что речь могла идти о желании возобновить переговоры, поскольку предыдущие попытки в этом направлении полностью провалились. Но, я полагаю, что дело было, скорее, в Иране. Президент ищет любые способы облегчить ситуацию с проблемами, возникшими у нас с Ираном в Ормузском проливе. Вполне допускаю, что директор Рэтклифф мог сказать русским, что американцам нужна небольшая помощь», – сказал Ходжес.
Он обратил внимание, что глава ЦРУ общался в Москве по линии спецслужб, но не с президентом РФ Владимиром Путиным.
Американец вновь повторил, что не считает, что речь шла о предостережениях в адрес России не атаковать НАТО.
«Да и президент Трамп обычно не делает подобных заявлений. К сожалению, я считаю, что дело скорее в Иране, — хотя это лишь мои догадки. Но, исходя
из имеющейся информации и того, как администрация Трампа обычно выстраивает отношения с Россией, такой вариант кажется мне более правдоподобным. Разумеется, это не означает, что Россия не вынашивает каких-либо планов», – заявил Ходжес.
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