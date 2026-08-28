«Скоро в Москве будет ситуация, как в Крыму» – укро-эксперт Криволап

Вадим Москаленко.  
28.08.2026 13:25
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Воздушная блокада Крыма начиналась с заранее нанесённых ударов по средствам ПВО на полуострове, и теперь Украина таким же образом будет подбираться к Москве.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воздушная блокада Крыма начиналась с заранее нанесённых ударов по средствам ПВО на полуострове, и...

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«У нас где-то месяц назад была атака на Воткинский завод. Запустили 5 ракет «Фламинго», но они не долетели. Русские подняли А-50У, он обнаружил «Фламингу». После этого подняли МиГ-31БМ, который перехватил две ракеты, а остальные – уже поняли, где они летят, их уже ждали, и были сбиты с помощью ПЗРК комплексов и С-400.

То есть, надо менять тактику, надо иметь много средств поражения разного типа, чтобы каждый выполнял свою задачу. Сейчас Броуди [террорист-командующий СБС ВСУ] делает это для того, чтобы уничтожить российское ПВО. И это очень напоминает мне ситуацию, которая начиналась в Крыму, когда где-то с октября-ноября прошлого года начались такие постоянные удары по средствам ПВО.

И теперь мы имеем ситуацию в Крыму, когда фактически в тот момент, когда мы считаем, что нам надо что-то в Крыму поразить, мы его поражаем», – брехал укро-эксперт.

«Что касается сейчас этих ударов по ПВО российской, то скоро таким образом будет решена ситуация по Москве с таким же самым алгоритмом, каким мы имеем ситуацию сейчас в Крыму. Потому что Москва сконцентрировала всё ПВО», – подбадривает «громадян» Криволап.

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English version :: Читать на английском «Скоро в Москве будет ситуация, как в Крыму» – укро-эксперт Криволап

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