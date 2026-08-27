Товкач: Украинцы дождались позитивного доклада Путину и со всей силы ударили по трассе «Новороссия»
Украинцы очень тонко чувствуют, когда российские генералы докладывают наверх, что у них всё хорошо, – и непременно в это место бьют, чтобы их дискредитировать.
Об этом на канале «Беспилотные технологии» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По трассе «Новороссия» доложили президенту, что всё под контролем, и примерно после этого пошли эти выпуски с дальнобойщиками [видео с подбитыми машинами]. А дня три назад там реально было рубилово, когда был массовый налёт, ехали знакомые в Крым, нормально доехали, но рассказывали, что у них на глазах несколько машин подбили.
Я хочу сказать, что украинцы очень тонко чувствуют, когда наши генералы и прочие люди власти докладывают наверх, что у них всё хорошо, и непременно в это место бьют, чтобы их дискредитировать. В данном случае, как только президенту доложили, что трасса под контролем, украинцы как с цепи сорвались и просто начали её мутузить со страшной силой», – сказал Товкач.
«Хотя, там сейчас реально приняты меры, там МОГи. Дроны перехватчики – их массово как не было, так и нет – больная тема, но то, что могли сделать, всё сделали. МОГи есть, группы грузовиков под конвоями водят. Это даёт свой эффект, резко снизилась эффективность украинских ударов по этой трассе, сбивают большую часть, долетают единицы.
В день от силы в один грузовик попадают – это на самом деле немного, потому что это артерия, которая снабжает фактически все новые территории, Крым. Там грузовиков идёт, наверное, тысяча в день», – добавил разработчик.
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