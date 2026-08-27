Украинцы очень тонко чувствуют, когда российские генералы докладывают наверх, что у них всё хорошо, – и непременно в это место бьют, чтобы их дискредитировать.

Об этом на канале «Беспилотные технологии» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По трассе «Новороссия» доложили президенту, что всё под контролем, и примерно после этого пошли эти выпуски с дальнобойщиками [видео с подбитыми машинами]. А дня три назад там реально было рубилово, когда был массовый налёт, ехали знакомые в Крым, нормально доехали, но рассказывали, что у них на глазах несколько машин подбили. Я хочу сказать, что украинцы очень тонко чувствуют, когда наши генералы и прочие люди власти докладывают наверх, что у них всё хорошо, и непременно в это место бьют, чтобы их дискредитировать. В данном случае, как только президенту доложили, что трасса под контролем, украинцы как с цепи сорвались и просто начали её мутузить со страшной силой», – сказал Товкач.