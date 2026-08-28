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У Украины есть более важные цели, чем склады Wildberries и Ozon, которые радуют глаз украинскому потребителю телепропаганды.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил начштаба механизированного батальона ВСУ Дмитрий Глущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Глущенко, удары почему-то наносятся по логистическим хабам, а должны наноситься по военным заводам.

«Есть и более важные цели, на мой взгляд, чем те же склады Wildberries и Ozon. Сейчас какая у нас проблема основная для гражданского населения? Это баллистика, это ракеты противника плюс их беспилотная составляющая. У нас достаточно было потенциала в своё время научного и технического для того, чтобы у нас был ракетный щит, и не только сбивание уже непосредственно ракет, которые на территорию к нам летят, потому что это сбивание стрел», – рассуждал он.

«Надо уничтожать лучника и уничтожать хоть базу его промышленную. Производство ракет России находится на огромных предприятиях, которые известны всем. Знаем, где их узлы находятся, потому что это была единая советская кооперация, где работало много наших учёных, где работали наши сотрудники. Мы знаем, в принципе, где это, что производится. Почему мы не разносим производство этих ракет активно?.. Нам же надо картинку, чтобы люди сидели в телевизор, жевали попкорн и радовались: «О, горит ещё очередной объект», – возмущается ВСУшник.

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