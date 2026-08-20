Мягко, но показательно: в Хорватии осудили сербскую фольклорную певицу за песню про Краину

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Муниципальный суд хорватского города Задар приговорил сербскую певицу Светлану Спайич к условному сроку в пять дней тюремного заключения и штрафу в размере 50 евро.

Артистку обвинили в записи клипа на сербскую народную песню «Ой, Краина, моя милая мать» и отсутствии регистрации в Хорватии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Светлана Спайич был осуждена после выступления на мероприятии для сербского меньшинства в окрестностях города Обровац, которое до 1995 года было большинством этого района, а сама эта территория – частью непризнанной Республики Сербская Краина, уничтоженной хорватской военщиной.

Хорватские правоохранители возбудились из-за опубликованного в соцсетях Светланой клипа на народную песню сербских краишников, появившуюся приблизительно на рубеже 19–20 веков. А далее местный суд пришёл к выводу, что в современной Хорватии слово «Краина» имеет «негативный и тревожный оттенок», связанный с периодом войны 90-х и бывшей Республикой Сербская Краина.

Спайич первоначально заявила, что не чувствует себя виноватой, поскольку выпустила песню как часть традиционного музыкального наследия. Однако в ходе разбирательства, как говорят в народе, «включила заднюю».

«Мне следовало лучше понимать, что означает слово Краина для хорватского народа», – заявила она, извинившись перед хорватским большинством.

Прицепом на Спайич повесили неисполнение местного закона об иностранцах, поскольку она не сообщила властям о своем шестидневном пребывании в Хорватии. И та признала себя виновной в «публикации спорных видеоматериалов» и «нерегистрации по месту жительства».

На территории современной Хорватии сербы живут с 7 века, а само понятие Краина возникло в середине 15 века, когда венгерский король Матвей Корвин дал как местным сербам, так и сербским беженцам от османов из центральной Сербии статус «граничар» – пограничников, охранявших пределы королевства от турецких набегов. Впоследствии этот статус подтвердили и австрийские Габсбурги.

Республика Сербская Краина была провозглашена сербами Хорватии в 1991 году в ответ на приход к власти в этой республике хорватских реваншистов – неоусташей, добившихся ее выхода из состава Югославии. Местные же сербы, жившие на своих землях веками, пожелали остаться в составе Югославии.

После провозглашения независимости РСК, которую не признала ни одна страна мира, включая Югославию, хорватское руководство начало против республики карательную операцию.

Югославский президент Слободан Милошевич отказался защищать РСК в обмен на обещания снять санкции с его страны, но западные партнёры впоследствии его обманули.

В 1995 году две трети республики были уничтожены подготовленным НАТО хорватским наступлением. Оставшаяся одна треть, куда хорваты не сунулись из-за общей границы с Югославией, опасаясь, что югославская армия вмешается в конфликт, была «мирно реинтегрирована» в Хорватию в 1998 году под давлением ООН.