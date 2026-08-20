Военкор: «Просто лишать сцены артистов-предателей»

Необходима культурная революция в закостенело-либеральной российской эстраде.

Об этом на своём канале заявил работающий на Донбассе военкор ВГТРК Николай Долгачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, должны быть лишены сцены артисты, которые не разделяют ценностей государства и общества в этот исторический период, тяжёлый период. У нас ежедневно десятки атак на различные регионы. И тут кто-то – «давайте-ка я соберу концерт, хотя я с российской государственной политикой не согласен». Нет. Не будем его, конечно, никуда отправлять, играть концерты в солнечном Магадане, просто вообще не давайте играть концерты.

Сцена – это ограниченное пространство. И, если оно заполнено этими людьми, то другие туда не попадут. А нам категорически нужна культурная революция, чтобы на сцене оказались искренние люди, понимающие смыслы и символы понятий Родина, Отечество, народ, Россия. И такие люди есть, но они не могут пробиться. Сцена забита теми, кто вроде как-то из девяностых, нулевых, десятых, как бы во всём сомневаются и не имеют своей нормальной позиции.

Просто не допускать этих людей. И тогда не рыночек порешает, а ситуация порешает. Сейчас я вижу нашу эстраду закостенело-либеральной, в которую иногда забрасывают, как некие зёрна на вырост, патриотических артистов. Некоторые хорошие, интересные, а некоторые абсолютно искусственные, и ничего из этого зерна не прорастёт.

И ничего хорошего мы в итоге не получим, потому что мы не даём возможности пшенице прорасти, поле забито сорняками, которые Бог его знает кто откуда. Когда ситуация прижимает, они почему-то вдруг в Израиле оказываются», – рассуждал военкор.