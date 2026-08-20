Депутат Рады: «Драпатый начал врать Зеленскому и торговать должностями»

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 20:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Недавно назначенные главком ВСУ Михаил Драпатый и начальник генштаба Игорь Скибюк пытаются торговать должностями.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила изгнанная из Зе-фракции депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавно назначенные главком ВСУ Михаил Драпатый и начальник генштаба Игорь Скибюк пытаются торговать должностями....

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Депутатка говорит, что поддерживала и поддерживает Драпатого, но на дале сделала несколько нелицеприятных по его адресу замечаний.

«Надеюсь, что у него корона сейчас чуть-чуть стухнет, нимб перестанет давить на голову, и он к простым смертным вернётся с пониманием того, что нужно заниматься войной, а не политикой.

К сожалению, очень много решений, которые принимаются Драпатым, насколько мне известно по моим инсайдам и той информации, которую мне дают люди, которые непосредственно присутствуют на различных общениях с президентом, Драпатый говорит одно, а потом делает другое.

И это мы уже проходили в сухопутных войсках, особенно и по назначениям, и по изменения количества, по перемещениям. Различные вопросы», – сказала Скороход.

Сославшись на свои беседы с военными, она заметила «никто не понимает до конца, что происходит и в какую игру играет Драпатый и новый глава ГШ».

«Более того, мне на днях залетела информация, которую я не могу подтвердить или опровергнуть, что они вообще торгуются по местам и назначениям. Вплоть до того доходит, что они не знают, что с этой властью делать, которая сейчас вдруг резко пришла к ним в руки, а именно – как её максимально быстро и хорошо монетизировать.

Я надеюсь, что эта информация не соответствует действительности. Все-таки я хорошего мнения о Драпатом и новом главе ГШ», – вещала она.

«Но мне очень хочется, чтобы они снизошли с высоты своих небес и своей занятости в вооружённых силах и всё-таки поняли, что хотят они того или не хотят, но им придётся работать, в том числе, с народными депутатами Украины.

Я даже имела разговор с несколькими своими коллегами, и они тоже сказали, что они не понимают, почему контакта и нормальной какой-то рабочей коммуникации у нас нет», – заявила Скороход.

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