Депутат Рады: «Драпатый начал врать Зеленскому и торговать должностями»

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Недавно назначенные главком ВСУ Михаил Драпатый и начальник генштаба Игорь Скибюк пытаются торговать должностями.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила изгнанная из Зе-фракции депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутатка говорит, что поддерживала и поддерживает Драпатого, но на дале сделала несколько нелицеприятных по его адресу замечаний.

«Надеюсь, что у него корона сейчас чуть-чуть стухнет, нимб перестанет давить на голову, и он к простым смертным вернётся с пониманием того, что нужно заниматься войной, а не политикой. К сожалению, очень много решений, которые принимаются Драпатым, насколько мне известно по моим инсайдам и той информации, которую мне дают люди, которые непосредственно присутствуют на различных общениях с президентом, Драпатый говорит одно, а потом делает другое. И это мы уже проходили в сухопутных войсках, особенно и по назначениям, и по изменения количества, по перемещениям. Различные вопросы», – сказала Скороход.

Сославшись на свои беседы с военными, она заметила «никто не понимает до конца, что происходит и в какую игру играет Драпатый и новый глава ГШ».

«Более того, мне на днях залетела информация, которую я не могу подтвердить или опровергнуть, что они вообще торгуются по местам и назначениям. Вплоть до того доходит, что они не знают, что с этой властью делать, которая сейчас вдруг резко пришла к ним в руки, а именно – как её максимально быстро и хорошо монетизировать. Я надеюсь, что эта информация не соответствует действительности. Все-таки я хорошего мнения о Драпатом и новом главе ГШ», – вещала она.