«Замах на рубль, а удар на копейку» – генерал Бундесвера о пиар-налёте ВСУ на Москву

Анатолий Лапин.  
20.08.2026 15:32
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 702
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Москва, Россия, Сюжет дня, Украина


Массовый налет украинских дронов на Москву, который произошел в ночь с 17 на 18 августа, не привел к желаемым результатам, но показал эффективность российской ПВО.

Об этом в эфире подкаста «MDR Mitteldeutscher Rundfunk» отставной генерал НАТО Эрхард Бюлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовый налет украинских дронов на Москву, который произошел в ночь с 17 на 18...

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«Украина, несомненно, способна запустить много дальних беспилотников. Однако Россия и, в частности, Московский регион также приспособились к этой угрозе. Так что процент сбития огромен, они, должно быть, превысили 95%.

Это очень правдоподобно, потому что никаких других поражёных целей в ту ночь не было названо, за исключением трёх.

Нужно тщательно проанализировать усилия и эффект, что, я уверен, и делают украинцы.

Вы не сможете позволить себе такие усилия. Потому что именно тогда эффект на другие цели — оборонные предприятия, военные, стратегические цели, будет отсутствовать. А это цели, которые непосредственно влияют на оперативную ситуацию.

Так что вы не сможете себе этого позволить – чаще начинать атаки такого масштаба с очень небольшим эффектом», – заявил генерал.

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English version :: Читать на английском «Замах на рубль, а удар на копейку» – генерал Бундесвера о пиар-налёте ВСУ на Москву

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