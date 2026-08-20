«Замах на рубль, а удар на копейку» – генерал Бундесвера о пиар-налёте ВСУ на Москву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Массовый налет украинских дронов на Москву, который произошел в ночь с 17 на 18 августа, не привел к желаемым результатам, но показал эффективность российской ПВО.

Об этом в эфире подкаста «MDR Mitteldeutscher Rundfunk» отставной генерал НАТО Эрхард Бюлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украина, несомненно, способна запустить много дальних беспилотников. Однако Россия и, в частности, Московский регион также приспособились к этой угрозе. Так что процент сбития огромен, они, должно быть, превысили 95%. Это очень правдоподобно, потому что никаких других поражёных целей в ту ночь не было названо, за исключением трёх. Нужно тщательно проанализировать усилия и эффект, что, я уверен, и делают украинцы. Вы не сможете позволить себе такие усилия. Потому что именно тогда эффект на другие цели — оборонные предприятия, военные, стратегические цели, будет отсутствовать. А это цели, которые непосредственно влияют на оперативную ситуацию. Так что вы не сможете себе этого позволить – чаще начинать атаки такого масштаба с очень небольшим эффектом», – заявил генерал.

Читайте также: Украина не сможет дальше увеличивать число запускаемых по РФ дронов – Чадаев