Доотступались дипломатически: НАТО готовится воевать с Россией на нашей территории – Баранчик

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Чтобы восстановить свой авторитет в мире, Москве нужно не бояться переходить к прямому повышению градуса эскалации со странами НАТО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СВО происходит не в замкнутом информационном пространстве. Все наблюдают за происходящим. Этот жест Баку политический, который объявил в розыск международный, подал в Интерпол трех российских политологов. Притом один из них уровня советника министра транспорта. Это беспредел, оскорбление, по сути дела. И если это может себе позволить Азербайджан, то как к нам относятся Германия, Франция, обладающая ядерным оружием, Британия, обладающая ядерным оружием? Нам необходимо восстанавливать наш авторитет в мире, чтобы избежать таких явлений. И я думаю, что рано или поздно переход к прямым формам воздействия на страны НАТО в той или иной мере должен произойти», – сказал Баранчик.