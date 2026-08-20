Доотступались дипломатически: НАТО готовится воевать с Россией на нашей территории – Баранчик
Чтобы восстановить свой авторитет в мире, Москве нужно не бояться переходить к прямому повышению градуса эскалации со странами НАТО.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«СВО происходит не в замкнутом информационном пространстве. Все наблюдают за происходящим. Этот жест Баку политический, который объявил в розыск международный, подал в Интерпол трех российских политологов. Притом один из них уровня советника министра транспорта. Это беспредел, оскорбление, по сути дела.
И если это может себе позволить Азербайджан, то как к нам относятся Германия, Франция, обладающая ядерным оружием, Британия, обладающая ядерным оружием?
Нам необходимо восстанавливать наш авторитет в мире, чтобы избежать таких явлений. И я думаю, что рано или поздно переход к прямым формам воздействия на страны НАТО в той или иной мере должен произойти», – сказал Баранчик.
«Чем позже мы перейдём к масштабированию, тем тяжелее нам будет даваться победа. Потому что Европа все эти 4 года готовилась к войне, развивала свой ВПК, повышала психологическую мобилизацию.
Потому что они снова хотят воевать на нашей территории. А это наши деревни, города, наши люди под оккупацией. Они уже готовятся к наступательным действиям. Вот этот сценарий мы должны рассматривать», – подытожил он.
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