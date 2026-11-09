Если европейские силы НАТО атакуют Калининград, ответ русских будет настолько разрушительным, что лучше трижды подумать, готов ли ЕС заплатить такую цену.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил коммодор британского Королевского ВМФ в отставке Стив Джерми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу захотеть что-то сделать во время войны, но какую цену я готов за это заплатить? На данный момент есть риск, что мы заплатим высокую цену в Европе за участие в войне, которую – я абсолютно уверен, невозможно выиграть с военной точки зрения.

Но цена будет иметь две формы: экономическую и человеческую… В виде крови. И если мы всё-таки вступим в войну или возникнет риск эскалации в Европе, то цена для Европы будет значительной.

В своей статье «Грядущая война с Россией» я объяснял, что не ожидаю вторжения русских в случае войны.

Но давайте представим, что силы НАТО вторгнутся в Калининград. Я сказал, что ожидаю, что русские ответят тем же и задействуют свои стратегические преимущества, то есть ракетные войска, чтобы атаковать и уничтожить военную и энергетическую инфраструктуру Запада.

Последствия в условиях нестабильной энергетической ситуации на Западе и в Европе будут серьёзными», – предупреждает британец.