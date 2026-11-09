Сегодня лидеры ведущих стран Запада бесполезны для дела мира на Украине.

Об этом в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену заявил швейцарский историк Даниеле Гансер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Россия бьет гораздо жестче – и уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины. Можно спросить, почему они не сделали этого раньше? Первые четыре года русские воевали будто с правой рукой, связанной за спиной. Они говорили: «Мы славяне, православные христиане, мы не будем уничтожать Киев и оставим в покое Одессу», – сказал Гаснер.

По его словам, ситуация изменилась после ударов по НПЗ РФ, поскольку на президента Владимира Путина пошло давление внутри страны.

«Хорошо, что Путин не стал бомбить Германию, а просто приказал генералам уничтожать энергетику и мосты. Если разрушить мосты через реку (как у меня в Базеле или в Кёльне), любому городу придется очень туго. Путин и раньше мог это сделать, но сознательно отказывался», – говорит швейцарец.

Он прогнозирует крайне тяжелые последствия для Украины зимой и призывает не ждать весны, а срочно договариваться о мире уже сейчас.

«Русские переключили передачу на скорость выше, они делают ставку на военную силу и являются более сильным партнером в этой игре», – подчеркнул историк.

«Бывший секретарь [диктатора Зеленского] Юлия Мендель приводила цифры: в 1991 году на Украине было 50 миллионов человек, сейчас осталось 25 миллионов, и половина из них — пенсионеры, которых на фронт не отправишь. Положение Украины катастрофическое.

Мне от всего сердца жаль людей на Украине и молодых гибнущих русских солдат. Если бы на Западе были политики масштаба Вилли Брандта, Джона Кеннеди, Альдо Моро или Улофа Пальме (которых, к слову, всех застрелили), они бы урегулировали ситуацию.

Но у нас есть Макрон, Мерц, Шольц, Урсула фон дер Ляйен, Каллас или Энди Бернем в Англии — они бесполезны для дела мира», – убежден Гансер.