Экономика Украины искусственная, но европейцам лучше заткнуться – Пристайко

Елена Острякова.  
09.11.2026 17:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Экономика Украины носит искусственный характер и существует только за счет вливаний с Запада.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины, бывший посол в Британии Вадим Пристайко, заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лесусом), позвонившими ему от лица немецкого политика, судя по контексту, также бывшего министра Хайко Мааса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономика Украины носит искусственный характер и существует только за счет вливаний с Запада. Об...

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«Люди молчат, они весьма стойкие. Но 10 млн человек уже уехали. Это, считайте, почти четверть нашего населения. На улицах Киева стало меньше людей. Видно, как закрывается малый бизнес: кафе, рестораны и прочие небольшие заведения.

Заметно, что экономика не просто испытывает трудности, а страдает. Мы живем за счет поддержки ЕС, который покрывает более 60% потребностей бюджета. Так что экономика у нас искусственная», – сказал Пристайко.

При этом он отчитал собеседника за откровенность, с которой западные политики объясняют своим гражданам свою невиданную «щедрость».

«Иногда стоит тщательней подбирать слова, когда вы говорите, что нужно помогать Украине еще, как минимум, два года, пока вы сами не будете готовы…

Украинцы думают, что вы поддерживаете нас лишь ради собственной подготовки. А то, что происходит с нами, вас не волнует», – сказал Пристайко.

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English version :: Читать на английском Экономика Украины искусственная, но европейцам лучше заткнуться – Пристайко

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