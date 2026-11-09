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Экономика Украины носит искусственный характер и существует только за счет вливаний с Запада.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины, бывший посол в Британии Вадим Пристайко, заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лесусом), позвонившими ему от лица немецкого политика, судя по контексту, также бывшего министра Хайко Мааса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди молчат, они весьма стойкие. Но 10 млн человек уже уехали. Это, считайте, почти четверть нашего населения. На улицах Киева стало меньше людей. Видно, как закрывается малый бизнес: кафе, рестораны и прочие небольшие заведения. Заметно, что экономика не просто испытывает трудности, а страдает. Мы живем за счет поддержки ЕС, который покрывает более 60% потребностей бюджета. Так что экономика у нас искусственная», – сказал Пристайко.

При этом он отчитал собеседника за откровенность, с которой западные политики объясняют своим гражданам свою невиданную «щедрость».