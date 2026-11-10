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Если на Украине будет военный переворот, его совершат армейские чины, а не спецслужбистские.

Об этом на канале «Lisovskiy news» заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он выразил мнение, что сейчас, «когда армия увидела, как жируют СБУшники, что они творят», ВСУ могут развернуться с фронта.

«И что армия может сделать? Армия на фронте воюет. И что? Будет фронт обрушен, они ж это прекрасно понимают», – возразил ведущий.

«Россия не будет торопиться в таком случае. Россия как раз подождёт. Никогда ещё спецслужбы не выигрывали у армии, если было бы прямое столкновение. Потому что армия — это много, армия — это войска. СБУ — это всё равно мало, в сравнении с армией. Они — это всегда противники. И армейские генералы — это никогда не союзники СБУшных генералов или любых других генералов. Это так же, как условно Вермахт и РСХА — главное управление имперской безопасности», – ответил Гольдарб.

«Поэтому я считаю, что единения, о котором вы говорите, его не будет. А те, кто сегодня возглавляет СБУ, они не станут теми, кто совершит военный переворот. Военный переворот, если он произойдёт, то его совершат армейские, не СБУшники», – подчеркнул он.

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