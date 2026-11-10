Экс-глава MI6 испугался, что пример Путина вдохновит Си Цзиньпина

Игорь Шкапа.  
10.11.2026 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 908
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западу важно не проиграть на Украине, поскольку за исходом этого противостояния с Россией внимательно наблюдает Китай.

Об этом в ходе инвестиционного форума SALT London 2026 заявил бывший глава британской секретной службы MI-6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу важно не проиграть на Украине, поскольку за исходом этого противостояния с Россией внимательно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Модератор попросил прокомментировать ранее высказанное его собеседником мнение, что «самоуверенный Китай может совершить геополитическую ошибку».

«Говоря это, я думал прежде всего о поддержке Китая в отношении Путина на Украине. Одна из причин, почему я доказываю важность сопротивления Путину на Украине — это необходимость его сдерживания, ведь его аппетит будет только расти, если мы проявим слабость воли.

Но я так же прекрасно осознаю, что Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за происходящим на Украине и вокруг Ирана. Опасность в том, что марксистско-ленинский режим в Пекине смотрит на всё через призму своей идеологии. Если они поверят, что Запад и в особенности США не имеют воли, чтобы дать отпор людям вроде Путина или иранскому режиму, Си Цзиньпин добавит это к своему нарративу об упадке Запада», – тревожится экс-глава британской разведки.

По его мнению, этот нарратив закрепился у китайского лидера в голове во время мирового финансового кризиса 2008 года.

«И это может подтолкнуть его к просчету в отношении Тайваня или чего-то еще. Я не говорю, что это происходит прямо сейчас. Я лишь подчеркиваю, почему так важно сдерживание. Вы должны выстраивать фактор сдерживания в сознании вашего потенциального конкурента или противника», – призывал Мур.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Экс-глава MI6 испугался, что пример Путина вдохновит Си Цзиньпина

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора