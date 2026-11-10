Западу важно не проиграть на Украине, поскольку за исходом этого противостояния с Россией внимательно наблюдает Китай.

Об этом в ходе инвестиционного форума SALT London 2026 заявил бывший глава британской секретной службы MI-6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор попросил прокомментировать ранее высказанное его собеседником мнение, что «самоуверенный Китай может совершить геополитическую ошибку».

«Говоря это, я думал прежде всего о поддержке Китая в отношении Путина на Украине. Одна из причин, почему я доказываю важность сопротивления Путину на Украине — это необходимость его сдерживания, ведь его аппетит будет только расти, если мы проявим слабость воли.

Но я так же прекрасно осознаю, что Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за происходящим на Украине и вокруг Ирана. Опасность в том, что марксистско-ленинский режим в Пекине смотрит на всё через призму своей идеологии. Если они поверят, что Запад и в особенности США не имеют воли, чтобы дать отпор людям вроде Путина или иранскому режиму, Си Цзиньпин добавит это к своему нарративу об упадке Запада», – тревожится экс-глава британской разведки.