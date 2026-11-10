Экс-глава MI6: «Путин – прагматичный и хладнокровный реалист, но от Украины не отступит»
Люди на Западе часто заблуждаются, когда видят в российском президенте Владимире Путине способного на все безжалостного человека.
Об этом в ходе инвестиционного форума SALT London 2026 заявил бывший глава британской секретной службы MI-6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Модератор спросил, что бы его собеседник посоветовал кому-то перед встречей с Путиным.
«Я бы сказал пару вещей. Во-первых, вы должны помнить, откуда этот человек пришел, и каково его прошлое», – сказал Мур.
Ведущий заметил, что известный американский журналист Такер Карлсон позитивно отзывался о российском лидере. Мур предположил, что Карлсона подкупили, но добавил, что не может комментировать его слова.
«Мое восприятие Путина, основанное на его тщательном изучении и встречах со многими людьми, кто знает его лично, заключается в том, что нужно помнить его бэкграунд: профессиональный офицер контрразведки КГБ в Восточной Германии. У него советский менталитет.
Вторая вещь: люди часто заблуждаются, видя в Путине по многим вопросам хладнокровного, безжалостного персонажа, с которым, тем не менее, можно договариваться.
До определенной степени в некоторых местах это проявлялось. Например, когда группировка ХТШ в Сирии начала неожиданно быстро продвигаться через Алеппо к Дамаску, русские минимизировали свои потери. Сначала они бомбили повстанцев, а затем пошли на прагматичные переговоры с партнерами в регионе, чтобы удержать свои базы в Сирии. Это прагматичный, хладнокровный реалист – Путин», – отметил британец.
По его словам, в отношении Украины Путин демонстрирует другой подход.
«Здесь вы сталкиваетесь с глубоко идеологизированным Путиным, который искренне не верит, что Украина имеет право на существование как отдельное государство, и полон решимости подчинить ее своей воле, готов пойти ради этого практически на все. И пока он не придет к точке, где продолжение кампании будет грозить политической нестабильностью внутри самой России, он будет продолжать давить на Украину», – считает Мур.
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