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Люди на Западе часто заблуждаются, когда видят в российском президенте Владимире Путине способного на все безжалостного человека.

Об этом в ходе инвестиционного форума SALT London 2026 заявил бывший глава британской секретной службы MI-6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор спросил, что бы его собеседник посоветовал кому-то перед встречей с Путиным.

«Я бы сказал пару вещей. Во-первых, вы должны помнить, откуда этот человек пришел, и каково его прошлое», – сказал Мур.

Ведущий заметил, что известный американский журналист Такер Карлсон позитивно отзывался о российском лидере. Мур предположил, что Карлсона подкупили, но добавил, что не может комментировать его слова.

«Мое восприятие Путина, основанное на его тщательном изучении и встречах со многими людьми, кто знает его лично, заключается в том, что нужно помнить его бэкграунд: профессиональный офицер контрразведки КГБ в Восточной Германии. У него советский менталитет. Вторая вещь: люди часто заблуждаются, видя в Путине по многим вопросам хладнокровного, безжалостного персонажа, с которым, тем не менее, можно договариваться. До определенной степени в некоторых местах это проявлялось. Например, когда группировка ХТШ в Сирии начала неожиданно быстро продвигаться через Алеппо к Дамаску, русские минимизировали свои потери. Сначала они бомбили повстанцев, а затем пошли на прагматичные переговоры с партнерами в регионе, чтобы удержать свои базы в Сирии. Это прагматичный, хладнокровный реалист – Путин», – отметил британец.

По его словам, в отношении Украины Путин демонстрирует другой подход.