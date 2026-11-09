Экс-глава МИД Австрии: «У нас – допросы и травля. В России я никогда с таким не сталкивалась»
В Германии и Австрии уровень свободы слова ниже, чем в России.
Об этом в интервью, которое вел немецкий режиссер и драматург Вильгельм Домке-Шульц, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кнайсль, известная тем, что танцевала вальс с российским президентом Владимиром Путиным и своим лояльным отношением к РФ, рассказала, что покинуть родину ее вынудила травля.
«В Австрии я 23 года прожила в деревне, которую бесконечно любила. И там же я почувствовала, как деревенская атмосфера может превратиться в невероятную ненависть. «Ведьма» в деревне. «Ведьма» опять отравила животное. Та самая «ведьма», которая танцует с дьяволом, варит зелья и травит собак…
Когда в 38 лет умерла моя лошадь, пошли слухи, что это тоже моих рук дело, что я её отравила. То, что происходило в деревне, задело меня особенно сильно. Ведь если, скажем, сходят с ума СМИ или кто-то ещё — ну ладно, с такими людьми я всё равно не пересекаюсь. Но здесь всё происходило прямо на улице, в повседневной жизни. И поэтому — как говорят по-английски — I don’t buy it.
Я не верю, когда мне пытаются внушить, что виноваты только СМИ или так называемые «элиты», а сами люди — ну такие замечательные, такие милые. Нет, это неправда… То, с чем я столкнулась на улицах Вены, вынудило меня уехать. К тому же, у меня больше не было работы, а ещё — постоянные угрозы убийством. Знаете, дело не в так называемых СМИ или чем-то подобном. И не в политике — дело было в людях», – сказала Кнайсль.
По ее словам, атмосфера в России куда более свободная, чем в ее родной стране.
«Я помню, как в немецких и австрийских редакциях мне часто говорили: «Госпожа Кнайсль, это не соответствует нашей редакционной политике. Наши читатели этого не хотят». В России я с таким никогда не сталкивалась», – говорит Кнайсль.
Интервьюер подтвердил ее слова.
«У меня такой же опыт. Когда я даю интервью здесь, в России, тебе задают вопрос, ты отвечаешь, и на этом всё. А в Германии тебя продолжают дожимать, пока наконец не услышат ту самую гадкую фразу, которую им хочется получить», – заметил Домке-Шульц.
Его собеседница рассказала, что в в России она давал интервью BBC, агентству «Франс-Пресс», иранским и китайским телерадиокомпаниям, но отказывается беседовать с австрийскими и немецкими СМИ.
«Для меня это слишком глупо. Это низкий уровень. К тому же, это не беседы, а допросы», – подчеркнула она.
По ее словам, в России она восстановила «репутацию человека, способного говорить о серьезных вещах».
«Где бы я ни появлялась в СМИ [Австрии и Германии], всё всегда сводилось к одному — к тому самому ролику, где я танцую с президентом. Да, но это же не показатель какой-либо квалификации. И когда тебя сводят только к этому — это непросто.
В интервью российским СМИ мы обсуждаем Турцию, Иран, нефтяной рынок — что угодно, только не это. А я ещё в те годы, когда работала на RT, — всегда просила: «Пожалуйста, только не об Австрии». Да, я не хочу говорить об Австрии», – резюмировала Кнайсль.
English version :: Читать на английском Экс-глава МИД Австрии: «У нас – допросы и травля. В России я никогда с таким не сталкивалась»