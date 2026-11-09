В Германии и Австрии уровень свободы слова ниже, чем в России.

Об этом в интервью, которое вел немецкий режиссер и драматург Вильгельм Домке-Шульц, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кнайсль, известная тем, что танцевала вальс с российским президентом Владимиром Путиным и своим лояльным отношением к РФ, рассказала, что покинуть родину ее вынудила травля.

«В Австрии я 23 года прожила в деревне, которую бесконечно любила. И там же я почувствовала, как деревенская атмосфера может превратиться в невероятную ненависть. «Ведьма» в деревне. «Ведьма» опять отравила животное. Та самая «ведьма», которая танцует с дьяволом, варит зелья и травит собак… Когда в 38 лет умерла моя лошадь, пошли слухи, что это тоже моих рук дело, что я её отравила. То, что происходило в деревне, задело меня особенно сильно. Ведь если, скажем, сходят с ума СМИ или кто-то ещё — ну ладно, с такими людьми я всё равно не пересекаюсь. Но здесь всё происходило прямо на улице, в повседневной жизни. И поэтому — как говорят по-английски — I don’t buy it. Я не верю, когда мне пытаются внушить, что виноваты только СМИ или так называемые «элиты», а сами люди — ну такие замечательные, такие милые. Нет, это неправда… То, с чем я столкнулась на улицах Вены, вынудило меня уехать. К тому же, у меня больше не было работы, а ещё — постоянные угрозы убийством. Знаете, дело не в так называемых СМИ или чем-то подобном. И не в политике — дело было в людях», – сказала Кнайсль.

По ее словам, атмосфера в России куда более свободная, чем в ее родной стране.

«Я помню, как в немецких и австрийских редакциях мне часто говорили: «Госпожа Кнайсль, это не соответствует нашей редакционной политике. Наши читатели этого не хотят». В России я с таким никогда не сталкивалась», – говорит Кнайсль.

Интервьюер подтвердил ее слова.

«У меня такой же опыт. Когда я даю интервью здесь, в России, тебе задают вопрос, ты отвечаешь, и на этом всё. А в Германии тебя продолжают дожимать, пока наконец не услышат ту самую гадкую фразу, которую им хочется получить», – заметил Домке-Шульц.

Его собеседница рассказала, что в в России она давал интервью BBC, агентству «Франс-Пресс», иранским и китайским телерадиокомпаниям, но отказывается беседовать с австрийскими и немецкими СМИ.

«Для меня это слишком глупо. Это низкий уровень. К тому же, это не беседы, а допросы», – подчеркнула она.

По ее словам, в России она восстановила «репутацию человека, способного говорить о серьезных вещах».