Польша кичится своей поддержкой Украины, но на деле не входит в число самых значимых спонсоров киевского режима.

Об том в эфире канала «Киев 24» заявил депутат ВР, экс-руководитель Института нацпамяти, оголтелый русофоб и бандеровец Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поведение Польши – это трампизм на минималках. То есть вот чем могут, тем выкручивают руки. Конечно, Польша не предоставляет нам разведданных, Польша не предоставляет нам «Пэтриотов», но давайте мы будем вас запугивать, потому что через нашу территорию проходит какая-то помощь.

Если уж говорить откровенно, вы посмотрите, пожалуйста, на каком, на 13-м или 14-м месте на самом деле Польша по уровню помощи для Украины. Но вместе с тем польские политики считают нормальным, допустимым пользоваться просто своим транзитным положением по отношению к Украине», – возмущается укро-депутат.