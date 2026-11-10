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Президент США Дональд Трамп утратил интерес к Белоруссии после проигрыша промежуточных выборов в Конгресс.

Об этом директор программы по России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес заявил в интервью «Еврорадио».

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«Я думаю, что Трамп сегодняшний, в отличие от Трампа двухмесячной давности, уже забыл, где находится Беларусь. Он считает, что, если он договорится с русскими, то Беларусь будет выступать в том качестве, которое предпишет ей Москва», – сказал Мошес.

Он оценил вероятность очередного визита в Минск спецпредставителя Белого дома Джона Коула как 1 к 5, потому что провальным был уже последний визит – из-за отказа прибалтийских республик открыть свои порты для белорусского калия, и поэтому освобождены были всего 25 «политзаключенных».