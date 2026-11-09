Глава польской ассоциации: «К сожалению, Украина подтвердила – что Россия имеет право на её денацификацию»
Польское общество начинает просыпаться в вопросе недопустимости героизации бандеровцев на Украине.
Об этом в студии мультимедийного центра польской газеты Super Express заявил председатель польской ассоциации Wspólnota i Pamięć («Общность и память») и русофоб Павел Здзярский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, почему решение Львовского облсовета объявить «год Шухевича» только сейчас в Польше посчитали плевком, хотя раньше на подобное закрывали глаза.
«Если добавить нотку оптимизма, это показывает, что поляки начинают просыпаться. Еще несколько лет назад многих поляков это вряд ли бы сильно задело. А если это не производило впечатления на общественное мнение, то не влияло и на политиков.
Тот факт, что сейчас они заняли твердую позицию — я говорю о наших политиках, независимо от их партийной принадлежности, — вовсе не обязательно продиктовано искренним чувством долга. Кто-то, возможно, и руководствуется им в какой-то мере, но многие, безусловно, сделали это лишь под давлением общества», – сказал Здзярский.
Он согласился с ведущим, что на поляков повлиял диссонанс: Варшава оказывает помощь Киеву, но в ответ получает плевки в свой адрес в виде героизации польских убийц. Гость эфира подчеркнул, что влиятельные украинские политики активно продвигают культ военных преступников, тем самым вредя своему государству.
«Если бы они отказались от этой пробандеровской риторики, то лишили бы кремлевскую пропагандистскую машину ее главного аргумента — утверждения о том, что Россия сейчас занимается денацификацией Украины.
У России — а точнее, у кремлевской пропаганды — просто не было бы этого аргумента. К сожалению, Украина сама дает такой повод, и это становится проблемой как для нее самой, так и для наших отношений», – печалится Здзярский.
English version :: Читать на английском Глава польской ассоциации: «К сожалению, Украина подтвердила – что Россия имеет право на её денацификацию»