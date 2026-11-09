Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польское общество начинает просыпаться в вопросе недопустимости героизации бандеровцев на Украине.

Об этом в студии мультимедийного центра польской газеты Super Express заявил председатель польской ассоциации Wspólnota i Pamięć («Общность и память») и русофоб Павел Здзярский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил, почему решение Львовского облсовета объявить «год Шухевича» только сейчас в Польше посчитали плевком, хотя раньше на подобное закрывали глаза.

«Если добавить нотку оптимизма, это показывает, что поляки начинают просыпаться. Еще несколько лет назад многих поляков это вряд ли бы сильно задело. А если это не производило впечатления на общественное мнение, то не влияло и на политиков. Тот факт, что сейчас они заняли твердую позицию — я говорю о наших политиках, независимо от их партийной принадлежности, — вовсе не обязательно продиктовано искренним чувством долга. Кто-то, возможно, и руководствуется им в какой-то мере, но многие, безусловно, сделали это лишь под давлением общества», – сказал Здзярский.

Он согласился с ведущим, что на поляков повлиял диссонанс: Варшава оказывает помощь Киеву, но в ответ получает плевки в свой адрес в виде героизации польских убийц. Гость эфира подчеркнул, что влиятельные украинские политики активно продвигают культ военных преступников, тем самым вредя своему государству.