Историк: Америка всегда будет на стороне бандеровцев, вне зависимости от того, кто у власти
Возлагать надежды на американских республиканцев как на традиционалистские политические силы было крайне ошибочно.
Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не видел, чтобы при Трампе стало, помимо неких риторических выпадов, какое-то осложнение для Зеленского. Более того, если мы посмотрим, ак возникал украинский проект, тогда ещё антисоветский, его под крыло взял Труман. Его поддерживали республиканцы. И его поддерживали демократы.
Они ещё во время существования Советского Союза эти бандеровские силы и это всё направление последовательно поддерживали, несмотря на смены республиканцев и демократов. В этом отношении их политика была преемственная. И считать, что они создали этот проект, и вдруг они – либо те, либо другие – вдруг от него откажутся, нет никаких оснований», – сказал Багдасарян.
«Вот это американское правое движение ничего общего с традиционализмом – что у нас захотели увидеть, некий аналог, ничего там подобного в этом отношении нет.
Там совсем другое сущностное движение с претензией нам. Величие Америки, богоизбранность её со всем этим обрамлением. Плюс к тому, сейчас переходящая ещё в формат такого технофашизма», – подчеркнул историк.
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