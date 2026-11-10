Возлагать надежды на американских республиканцев как на традиционалистские политические силы было крайне ошибочно.

Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не видел, чтобы при Трампе стало, помимо неких риторических выпадов, какое-то осложнение для Зеленского. Более того, если мы посмотрим, ак возникал украинский проект, тогда ещё антисоветский, его под крыло взял Труман. Его поддерживали республиканцы. И его поддерживали демократы.

Они ещё во время существования Советского Союза эти бандеровские силы и это всё направление последовательно поддерживали, несмотря на смены республиканцев и демократов. В этом отношении их политика была преемственная. И считать, что они создали этот проект, и вдруг они – либо те, либо другие – вдруг от него откажутся, нет никаких оснований», – сказал Багдасарян.