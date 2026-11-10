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У России нет достаточно военных сил в Прибалтике, а потому ситуация на этом потенциальном театре боевых действий складывается в пользу НАТО.

Об этом в эфире британской радиостанции Times Radio заявил экс-посол Эстонии в Лондоне, бывший директор по координации спецслужб Эстонии и депутат парламента Ээрик-Нийлес Кросс, в свое время активно участвовавший в сносе Бронзового солдата в Таллинне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С одной стороны, эстонец утверждает, что на земле не видно «признаков военной угрозы против стран Балтии».

«Российские районы за нашими границами практически пусты. Все находятся в Украине. Псковская дивизия, которая является одним из наиболее сильных воздушно-десантных соединений недалеко от нашей границы, сейчас имеет состав «батальон минус», и даже они не очень хорошо обучены. Все остальные воюют в Украине. Калининград практически пуст. Да, они могли бы относительно быстро перебросить силы, они могли бы провести ограниченную операцию или попытаться, но прямо сейчас я не думаю, что в их расчетах математика складывается в их пользу для этого. И пока мы продолжаем готовиться, остаемся уверенными и посылаем правильные сигналы о том, что ответ будет незамедлительным, если они что-то попробуют, угроза остается, но я не вижу ее как неминуемую», – сказал бывший куратор эстонской разведки.

При этом он, не приводя, впрочем, конкретных доказательств, утверждает, что «Россия взрывает объекты в Германии».

«Немцы говорят, что им нужна самая сильная армия в Европе – немного тревожная мысль, но давайте в этот раз поверим им на слово. Так что в целом, я думаю, мы движемся в правильном направлении, и Европа не сдалась, она на самом деле ожесточается», – заявил Кросс.

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