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Киевский режим в угоду своим западным хозяевам принимает решения, которые оказываются губительными для Украины.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все решения, которые принимала наша власть с оглядкой на партнёров, привели к тому, что Украина потеряет часть территории, которая была получена Украиной при провозглашении независимости. И чем дальше – тем хуже. Вот Стамбульские соглашения, и после них всё что шло, каждое наше решение было всё хуже, хуже, хуже и хуже», – сказал Стариков.