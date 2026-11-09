«Каждое принятое нами решение было всё хуже и хуже! Ужас без конца подходит к ужасному концу» – полковник СБУ
Киевский режим в угоду своим западным хозяевам принимает решения, которые оказываются губительными для Украины.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все решения, которые принимала наша власть с оглядкой на партнёров, привели к тому, что Украина потеряет часть территории, которая была получена Украиной при провозглашении независимости.
И чем дальше – тем хуже. Вот Стамбульские соглашения, и после них всё что шло, каждое наше решение было всё хуже, хуже, хуже и хуже», – сказал Стариков.
«Потому что думали не про себя, про свою национальную безопасность, а про каких-то партнеров. Думали, что потом они нас опохмелят. Нет, не похмелят. Они отойдут в сторону – и забудут.
Потому что мы для них не являемся ровней. Если кто-то думает, что мы для них ровня – они глубоко заблуждаются. Это наши некоторые псевдоэлиты, которые думают, что мы равные для них. А они всё, что восточнее Рейна, уже считают варварами.
То есть, ужасный конец, или ужас без конца. Я думаю, дело подходит к ужасному концу для постсоветской Украины», – добавил он.
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