Кишинев пригрозил «могучим ударом» по России и Белоруссии

Елена Острякова.  
10.11.2026 23:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 372
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Санкции, Украина


Министр иностранных дел Молдовы Михай Попошой пообещал ввести санкции против России и Белоруссии, чтобы «погасить долг» перед Евросоюзом.

Об этом он заявил на конференции по расширению ЕС в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попошой пообещал ввести санкции против России и Белоруссии, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы присоединились к около 91% санкций, введенных ЕС. У нас осталась небольшая задолженность – речь идет о секторальных санкциях ЕС против России и Беларуси, введенных еще в 2014 году, к которым Молдова пока не присоединилась.

Это – задолженность, которая должна быть покрыта, чтобы мы достигли показателя в 100%. Так мы делами покажем, что разделяем на 100% европейские ценности», – сказал  Попшой.

Ранее молдавский премьер-министр Василе Тофае заявил о вероятном введении виз для граждан России, Беларуси и Китая.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон осудил заявление Попшоя. Он считает, что «слепое политическое сближение с Европейским союзом стало слишком дорогим, слишком разрушительным и слишком опасным для населения Молдовы».

«Болезненную цену реформ, связанных с европейской интеграцией, платят простые граждане. И самое трудное ещё впереди. Приближается зима.

Национальные интересы страны не соблюдаются, а молдавский народ рискует быть втянутым в военные процессы, если ЕС вступит в прямой вооружённый конфликт с Россией.

И я убеждён, что даже в таком случае нынешняя молдавская власть будет безоговорочно выполнять все распоряжения брюссельских комиссаров», – написал Додон в своем тгк.

Депутат парламента Белоруссии Александр Шпаковский указывает на экономическую ничтожность гипотетических молдавских санкций.

«Рискну предположить, что ущерб для Молдовы в случае введения санкций будет значительно выше, чем для Беларуси, так как в общем объеме нашего экспорта поставки в Молдову занимают околонулевые значения. Если Беларуси удалось преодолеть санкции ЕС и США, то как-нибудь справимся и с могучим ударом из Кишинева», – написал Шпаковский.

По его словам после прихода к власти прозападной президентки Майи Санду товарооборот между двумя странами сократился с 400 до 176 млн долларов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Кишинев пригрозил «могучим ударом» по России и Белоруссии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора