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Министр иностранных дел Молдовы Михай Попошой пообещал ввести санкции против России и Белоруссии, чтобы «погасить долг» перед Евросоюзом.

Об этом он заявил на конференции по расширению ЕС в Кишиневе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы присоединились к около 91% санкций, введенных ЕС. У нас осталась небольшая задолженность – речь идет о секторальных санкциях ЕС против России и Беларуси, введенных еще в 2014 году, к которым Молдова пока не присоединилась. Это – задолженность, которая должна быть покрыта, чтобы мы достигли показателя в 100%. Так мы делами покажем, что разделяем на 100% европейские ценности», – сказал Попшой.

Ранее молдавский премьер-министр Василе Тофае заявил о вероятном введении виз для граждан России, Беларуси и Китая.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон осудил заявление Попшоя. Он считает, что «слепое политическое сближение с Европейским союзом стало слишком дорогим, слишком разрушительным и слишком опасным для населения Молдовы».

«Болезненную цену реформ, связанных с европейской интеграцией, платят простые граждане. И самое трудное ещё впереди. Приближается зима. Национальные интересы страны не соблюдаются, а молдавский народ рискует быть втянутым в военные процессы, если ЕС вступит в прямой вооружённый конфликт с Россией. И я убеждён, что даже в таком случае нынешняя молдавская власть будет безоговорочно выполнять все распоряжения брюссельских комиссаров», – написал Додон в своем тгк.

Депутат парламента Белоруссии Александр Шпаковский указывает на экономическую ничтожность гипотетических молдавских санкций.

«Рискну предположить, что ущерб для Молдовы в случае введения санкций будет значительно выше, чем для Беларуси, так как в общем объеме нашего экспорта поставки в Молдову занимают околонулевые значения. Если Беларуси удалось преодолеть санкции ЕС и США, то как-нибудь справимся и с могучим ударом из Кишинева», – написал Шпаковский.

По его словам после прихода к власти прозападной президентки Майи Санду товарооборот между двумя странами сократился с 400 до 176 млн долларов.