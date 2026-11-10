Комбат ГУР: «Белорусские и русские наёмники гуртом бежали с Украины»
Воевавшие на стороне Украины нацисты из России и Белоруссии покидают Украину.
Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил националист запрещенной в РФ националистической группировки «Братство», спецназовец ГУР Алексей Сердюк («Боргезе»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сердюк напомнил, что в свое время тогдашний глава ГУР [террорист в РФ] Кирилл Буданов создал из белорусских наемников подазделение, котрое воевало с Россией.
«А сейчас у нас есть, что, во-первых, белорусам здесь не место, чтобы вы понимали. Ну, белорусы все уехали в Польшу. Вот это возможно для кого-нибудь будет сенсация. То есть белорусов уже как таковых, это небольшое количество в разных подразделениях есть, но как такового большого подразделения нет. Потому что по ряду причин, что Украина не смогла обеспечить им гражданство и многие другие там моменты.
Но второе – это то, что за ними все время охотятся наши правоохранительные органы. То, что они дергают их на допросы. То, что они могут без суда и следствия их выкрасть, держать неделю, потом вернут. Ну кому это нужно?», – жалуется националист.
По его словам, теперь спецслужбы взялись за [запрещенную в РФ неонацистскую группировку неовласовцев] РДК.
«И я вам скажу, что для многих это же понятный сигнал, для тех русских которые хотят воевать за Украину. Это сигнал, что нужно с Украины сваливать. И многие могут сказать: «Слава Богу». Но я скажу тем,кто так говорит – эта ошибка близка к глупости», – заявил «Боргезе».
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