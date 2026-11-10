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Украинские военные на фоне происходящего все больше не понимают, зачем они воюют.

Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил националист запрещенной в РФ националистической группировки «Братство», основатель одноименного батальона в составе ГУР МО Украины Алексей Сердюк («Боргезе»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное – это мотивация. Наш враг очень использует пропагандистский аппарат. Он использует все эти инструменты и накручивает людей», – сказал нацист.

По его словам, украинских военных демотивируют заявления о происходящем в стране, в том числе, и армии.

«Они видят какие-то заявления о коррупции, что все пропало, все украли, все враги. Я в этом плане своим и офицерам, и бойцам постоянно объясняю, что надо держать эту линию. Линия какая?.. Неважно, что происходит в смежных подразделениях или там какой-то комбриг – коррупционер, кто-то оставил фронт, они жульничают. Наша задача – нас сюда поставил бог. И мы должны с честью – так, как нужно – выполнять свои обязанности», – агитирует ВСУшников нацист.

По его словам, эту аргументацию некому донести до армии.