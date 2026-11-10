Мадьяр в Берлине: Хватит идеологии! Надо начинать переговоры с Россией, население в Европе беспокоит рост цен

Анатолий Лапин.  
10.11.2026 12:18
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Политика, Россия


Европе остро необходим политический лидер, который мог бы вести переговоры от ее имени с Россией. В противном случае ЕС рискует оказаться «под столом».

Об этом во время визита в Берлин заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе остро необходим политический лидер, который мог бы вести переговоры от ее имени с...

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«Сегодня я не могу ответить на вопрос Киссинджера о том, кому звонить, если я хочу поговорить с Европой. Это сложный вопрос. Нам следует сосредоточиться на реальных и очень важных вопросах:энергетике, конкурентоспособности. И, конечно же, на прекращении этой трагической войны между Украиной и Россией, которая длится уже 4, а то и 5 лет.

Но что касается войны, это было бы крайне важно – назначить кого-то от имени Европейского Союза для ведения переговоров, чтобы он присутствовал за столом. Если вас там нет, если вы не за столом, то вы окажетесь на столе

Так что мой небольшой совет – сосредоточьтесь на реальных проблемах, а не на идеологических вопросах.

Поверьте, людям по всей Европе, большинству людей, надоели идеологические вопросы. Они хотели бы говорить о ценах на энергоносители, о рабочих местах, о других очень важных внутренних вопросах», – заявил Мадьяр.

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English version :: Читать на английском Мадьяр в Берлине: Хватит идеологии! Надо начинать переговоры с Россией, население в Европе беспокоит рост цен

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