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Европе остро необходим политический лидер, который мог бы вести переговоры от ее имени с Россией. В противном случае ЕС рискует оказаться «под столом».

Об этом во время визита в Берлин заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я не могу ответить на вопрос Киссинджера о том, кому звонить, если я хочу поговорить с Европой. Это сложный вопрос. Нам следует сосредоточиться на реальных и очень важных вопросах:энергетике, конкурентоспособности. И, конечно же, на прекращении этой трагической войны между Украиной и Россией, которая длится уже 4, а то и 5 лет. Но что касается войны, это было бы крайне важно – назначить кого-то от имени Европейского Союза для ведения переговоров, чтобы он присутствовал за столом. Если вас там нет, если вы не за столом, то вы окажетесь на столе… Так что мой небольшой совет – сосредоточьтесь на реальных проблемах, а не на идеологических вопросах. Поверьте, людям по всей Европе, большинству людей, надоели идеологические вопросы. Они хотели бы говорить о ценах на энергоносители, о рабочих местах, о других очень важных внутренних вопросах», – заявил Мадьяр.

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