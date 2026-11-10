«Мы стали тотальной колонией и зоопарком» – украинский бизнесмен
Когда бежавшие из Украины после начала СВО чиновники начали возвращаться домой, это негативно отразилось на мотивации людей воевать.
Об этом в беседе с блогером Лилией Багировой заявил украинский предприниматель Денис Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это же не мобилизация, это похищение людей. То есть у нас колония сегодня, тотальная колония, где частные структуры похищают людей на улицах. Сколько человек были убиты в ТЦК или по дороге в ТЦК? Это у нас омбудсмен, который эти примеры говорит. А какие – о которых не знают?..
Люди не доезжают даже до комиссии. Далее людей, как в зоопарке, в клетках держат по дороге, когда они едут на учебу. ВВК проходят просто – за человека подписывают, и слепых, и одноногих, каких хочешь, забирают всех подряд. И это просто какой-то геноцид. Мало того, что у нас враг делает геноцид с нами, так у нас внутри свой геноцид», – негодует укро-бизнесмен.
Он считает огромной ошибкой Украины закрытие границ. По его словам, в феврале 2022 года многие чиновники выехали, а в военкоматах были очереди.
«Никто уже никого не делил ни на язык, ни на что. Первые дни войны все были как один. Потом вернулись чиновники, пошла дележка, пошел язык, пошла коррупция, пошла налоговая, силовики.
И у нас внутри все начало разваливаться. Закрыли границы, стали не выпускать. Люди начали бежать через горы, через Тису. Они готовы утонуть, только в армию не попасть. Хотя сначала все наоборот – готовы были защищать. Просто подход резко поменялся», – считает Долинский.
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