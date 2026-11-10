Когда бежавшие из Украины после начала СВО чиновники начали возвращаться домой, это негативно отразилось на мотивации людей воевать.

Об этом в беседе с блогером Лилией Багировой заявил украинский предприниматель Денис Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это же не мобилизация, это похищение людей. То есть у нас колония сегодня, тотальная колония, где частные структуры похищают людей на улицах. Сколько человек были убиты в ТЦК или по дороге в ТЦК? Это у нас омбудсмен, который эти примеры говорит. А какие – о которых не знают?.. Люди не доезжают даже до комиссии. Далее людей, как в зоопарке, в клетках держат по дороге, когда они едут на учебу. ВВК проходят просто – за человека подписывают, и слепых, и одноногих, каких хочешь, забирают всех подряд. И это просто какой-то геноцид. Мало того, что у нас враг делает геноцид с нами, так у нас внутри свой геноцид», – негодует укро-бизнесмен.

Он считает огромной ошибкой Украины закрытие границ. По его словам, в феврале 2022 года многие чиновники выехали, а в военкоматах были очереди.