Роль «жертвы агрессии» не только вскружила голову Украине, но и подбивает западных кураторов Киева закрывать глаза на любые преступления бандеровцев.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил швейцарский учёный и журналист Паскаль Лоттаз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя СВО и является вторжением и нарушением международного права, она также была спровоцирована. Эта провокация привела к вторжению и стала фактором позволившим создать нарратив о «неспровоцированном нападении», о том, что мы должны сделать всё возможное для жертвы «международной агрессии» крупнейшей сухопутной войны со времён Второй мировой войны и так далее.

Но нарратив жертвы… На Западе очень важно, чтобы мы могли создать образ жертвы. И тогда эта жертва имеет право применять любую силу, какую пожелает. Лучший пример — это, конечно же, геноцид в Газе, верно?

Власть-имущие в наших странах могут заявлять что-то вроде – мы должны поддержать Израиль, потому что Израиль стал жертвой событий 7 октября, он такой маленький, бедненький. Израиль должен иметь возможность защищать себя, верно?

А потом, во имя защиты, вы идёте и устраиваете массовую резню, в результате которой Газа становится совершенно разрушенной. Там погибли сотни тысяч человек, и тем не менее, общественное мнение, по крайней мере, создаваемое, таково, что Израиль просто защищает себя», – рассуждал Паскаль.